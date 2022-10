Wenn ein Panzer im Forggensee schwimmt

Panzer vom Typ "Fuchs" schwammen kürzlich durch den Forggensee - und sorgten für neugierige Blicke bei Passanten. Das sind die Hintergründe.

26.10.2022 | Stand: 11:56 Uhr

Das war eine ungewöhnliche Schwimmtour: Vor kurzem konnte man bei Füssen erleben, wie Panzer vom Typ Fuchs durch den Forggensee schwammen. „Das Transportpanzer-Schwimmen war das erste seit langem“, teilt die Bundeswehr mit. Die aufwendige Übung – sie wurde auch von Wasserrettern und Tauchern der DRLG abgesichert – war Teil einer speziellen Ausbildung: Junge Soldaten werden sogenannten Gefechtsfeldradarbedienern geschult. Im Ernstfall sollen sie mit Radaranlagen auf dem Fuchs feindliche Kampfpanzer, aber auch Hubschrauber frühzeitig orten.

Radar-Übung bei Füssen sorgt für Panzer im Forggensee

Die Ausbildung lief in der vierten Kompanie des Gebirgsaufklärungsbataillons 230 und sie „fordert viel von den jungen Mannschaftssoldaten, ganz besonders im Gebirge. Über mehrere Monate streckt sich die Ausbildung, in der aus dem Obergefreiten ein echter Radarsoldat der technischen Aufklärungskompanie in Füssen wird“, teilt die Bundeswehr dazu mit.

Panzer bei Füssen: 17 Tonnen schwer, aber schwimmfähig

Dazu gehört auch die Gewässerausbildung. Zunächst trainieren die Soldaten mit der Rettungsausstattung, dann geht’s mit dem schwimmfähigen Transportpanzer an und in den Forggensee. „Der Hauptfeldwebel und Zugführer fordert dabei viel von seinen Soldatinnen und Soldaten ein, den mit einem 17 Tonnen schweren Radpanzer gibt es nur wenig Platz für Fehler auf einem bis zu 41 Meter tiefen Gewässer“, heißt es von der Bundeswehr. Doch es ging alles gut: Angetrieben von Ruderpropellern schipperten die Soldaten über den See, vom Panzer schauten nur noch wenige Zentimeter aus dem Wasser heraus.

Wenn sie ihre Ausbildung absolviert haben, werden die Soldaten in der Lage sein, ungesehen bei Tag und Nacht und in der Reichweite der gegnerischen Panzerabwehr zu überleben und Aufklärungsergebnisse einzuholen. „Erst wenn wir unseren Auftrag erfüllen, kann die Kampftruppe zur Wirkung gelangen: Das treibt mich jeden Tag an, besser zu werden“, sagt einer der angehenden Gefechtsfeldradarbediener.

