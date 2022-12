Parken in Pfronten bald nicht mehr gratis und unbeschränkt

Der Gemeinderat hat die Parkgebührenverordnung beschlossen. Davor diskutierte er noch einmal die Situation der Geschäfte und Sportstätten. Was dabei rauskam.

17.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Zeiten, in denen in Pfronten fast überall kostenlos und ohne Zeitbeschränkung geparkt werden konnte, sind demnächst vorbei. In seiner Sitzung am Donnerstagabend hat der Gemeinderat mehrheitlich den Erlass einer Parkgebührenverordnung beschlossen. Ab März sollen 77 öffentliche Parkplätze im Gemeindegebiet bewirtschaftet werden. Für die meisten bedeutet das jedoch lediglich, dass die zulässige Parkdauer begrenzt wird, wie Jan Schubert, der Leiter der Ortsentwicklung, betonte. Dass diese eingehalten wird, wird künftig auch kontrolliert. Am Parkscheinautomaten zahlen muss man nur an 19 der 77 Parkplätze der Gemeinde, darunter sind unter anderem Wanderparkplätze sowie die am Eisstadion, am Skizentrum und am Alpenbad. Einheimische können für 40 Euro Jahresgebühr Dauerparkausweise kaufen. Mit denen dürfen sie exklusiv auch solche Parkplätze nutzen, die mit „Nur für Berechtigte“ beschildert wierden.

