Das neue Parkleitsystem in Osterreinen und Dietringen sollte die Situation am Forggensee entspannen. Stattdessen gibt es neuen Ärger wegen der hohen Gebühren.

Von Tanja Leiterer

20.06.2023 | Stand: 13:22 Uhr

Nachdem das Parkleitsystem in Osterreinen und Dietringen dieses Frühjahr in Betrieb genommen wurde, gab es erste Resonanzen: Sowohl bei der Gemeinde als auch bei den Kioskbetreibern in Dietringen, Edmund Guggemos und Sem Beisener, gingen Beschwerden über die Höhe der Parkgebühren ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.