Parkraumbewirtschaftung in Pfronten gestartet

06.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Zum April ist die Parkraumbewirtschaftung der Gemeinde Pfronten gestartet. 20 der 75 kommunalen Parkplätze sind damit gebührenpflichtig geworden, bezahlt werden muss freilich erst, wenn dafür auch die Automaten stehen, die in den kommenden Wochen montiert werden. Die meisten Parkplätze, besonders die im Ortskern, bleiben gebührenfrei, allerdings wird dort die Parkdauer beschränkt.

Ordnungshüter aus Füssen

Parkverstöße werden nun auch in Pfronten durch den Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Füssen geahndet, wie der Leiter der Ortsentwicklung, Jan Schubert, im Gemeinderat betonte. Er machte auch darauf aufmerksam, dass zur Einführung der Parkraumbewirtschaftung eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit mit Infos an alle Haushalte, Anschreiben an alle Gastgeber, Vereine, Blaulichtorganisationen und gemeindliche Einrichtungen, Pressearbeit und auf der Rathauswebsite erfolge.

Dauerparkausweise bald auch als Chipkarte

Während auf vier Parkplätzen das Dauerparken bis zu fünf Tagen möglich ist, können die übrigen Parkplätze zwischen 6 und 24 Uhr mit unterschiedlichen Parkzeitbeschränkungen genutzt werden. Dauerparkausweise sind für 40 Euro erhältlich und gelten zwölf Monate. Wurden sie bereits vorab erworben, hat mit dem April die Gültigkeitsdauer begonnen. Voraussichtlich ab Mai werden Chipkarten ausgegeben, mit denen an den Parkscheinautomaten kostenlose Tickets gelöst werden können. Außerdem sind die Dauerparkauswiese online registriert.

227 Rohrpfosten und 700 Schlder

Wie Schubert weiter erklärte, würden nun neben 21 Parkscheinautomaten nach und nach alle 75 gemeindlichen Parkplätze einheitlich beschildert. Dafür würden 227 Rohrpfosten und rund 700 Schilder montiert. Er bat um Verständnis für mögliche Behinderungen durch die Montagearbeiten. Das in der Gemeindeverwaltung neu geschaffene Sachgebiet „Parkraum“ mit Sonja Schalk (Telefonnummer 08363/ 698-76) stehe indes für alle Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Alle Informationen zu den neuen Parkplatz-Regelungen in Pfronten sowie das Antragsformular für Dauer-Parkausweise finden Sie hier.