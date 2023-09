Parkraumbewirtschaftung: Pfronten muss dringend nachbessern.

Vier Monate nach dem Start berät der Gemeinderat, was bei Parkgebühren und Zeitbegrenzungen geändert werden soll. Ein Problem wird erst in der Sitzung deutlich.

30.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Vier Monate nachdem mit dem Aufstellen von Parkscheinautomaten und der Einführung der Parkraumüberwachung das Parkplatzkonzept in Pfronten in seine heiße Phase eingetreten ist, fällt die Zwischenbilanz gespalten aus. Während Jan Schubert, der Leiter der Ortsentwicklung, im Gemeinderat ein erstes positives Fazit zog, gibt es unter Bürgern noch immer Unmut über die Neuerungen. Das wurde nicht nur durch Kommentare aus den gut gefüllten Zuschauerreihen deutlich, sondern auch bei Wortmeldungen im Rat. Einigkeit herrschte zumindest darüber, dass noch nachgebessert werden muss. Um darüber ausführlich beraten zu können, vertagte der Gemeinderat die Entscheidung über konkrete Änderungen auf eine der nächsten Sitzungen.

Blockierte Rettungswege

Unhaltbare Zustände, die besonders in der Pandemie zu Tage getreten waren, waren der Grund für die Gemeinde Pfronten, eine Parkraumbewirtschaftung einzuführen. Daran erinnerte Schubert auch anhand einiger Fotos: Dauerhaft abgestellte Anhänger blockieren Parkplätze, durch Wildparker werden Grundstücke, Zufahrten und sogar Rettungswege blockiert, Wohnmobilisten campieren gratis auf Pkw-Stellplätzen. Zudem entsprach die Beschilderung vielerorts nicht mehr der Straßenverkehrsordnung. Das wurde mittlerweile bereinigt, wobei auch die Gemeinde vieles dazulernen musste, wie Schubert erklärte. Beispielsweise, dass es nicht genügt, Parkplätze für bestimmte Zeiten auszuweisen, sondern zusätzlich Parkverbotsschilder aufgestellt werden müssen, um Parken außerhalb dieser Zeiten zu verhindern. Und dass es auch in Pfronten noch immer Löcher im Mobilfunknetz gibt, vor allem in den Tälern, so dass die Parkscheinautomaten die Belegung nicht wie geplant automatisch weitermelden können.

Alle Parkplätze haben jetzt Namen

Gelungen ist es, die Stellplätze zu erfassen und zu strukturieren. 75 kommunale Parkplätze mit zusammen 900 Stellplätzen wurde erfasst und mit Namen versehen, die auf den Ort und teilweise die Funktion hinweisen wie "Steinach Skizentrum P1-P3". Die Parkdauerbegrenzung wurde vereinheitlicht mit fünf Intervallen von 0,5 Stunden bis zu fünf Tagen. Der Belegungszustand von Parkplätzen wird digital erfasst und in Portalen im Internet ausgespielt. An der Abzweigung nach Kappel soll zudem künftig eine Ampel auf den Hinweisschildern zeigen, ob noch Stellplätze frei sind. Als Ziel erreicht wurde die Bepreisung stark genutzter Parkflächen etwa am Bahnhof Ried oder der Wanderparkplätze in Kappel und Röfleuten, die bislang teilweise überbelegt waren. Durch die Gebühren sollen diese Stellplätze für diejenigen frei gehalten werden, die sie wirklich brauchen. Das gleiche gilt für die Parkzeitbegrenzungen im Ortszentrum. Die Gebührensätze sind einheitlich und mit einem Euro pro Stunde bis fünf Euro pro Tag im regionalen Vergleich relativ günstig. Am Bahnhof Ried oder beispielsweise auch dem Indianerspielplatz im Vilstal parkt man zudem die ersten beiden Stunden gratis. Auch das Ziel, mit den Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung neue Mobilitätsangebote zu fördern, wurde mit der Einführung eines Spätbusses bereits umgesetzt, so Schubert. Außerdem sei es gelungen zu verhindern, dass Parkplätze ungefragt und gratis als Baustellenlager missbraucht werden. Mit Sonja Schalk sei zudem eine Ansprechpartnerin für alle Fragen und Anregungen rund um das Parkplatzkonzept eingesetzt worden.

Nachtparkverbot auf der Kippe

Bereits deutlich geworden ist der Änderungsbedarf beim Nachtparkverbot. Künftig soll es die Möglichkeit geben, Fahrzeuge über Nacht stehen zu lassen, etwa, weil man Alkohol getrunken hat, - Wohnmobile sind aber ausgenommen. Das dafür nötige Nachtticket müssten dann auch die mittlerweile fast 400 Inhaber von Dauerparkausweisen bezahlen, um eine Dauerbelegung zu verhindern. Verlängert werden sollen die maximale Parkdauer (bislang fünf Tage) sowie die Parkzeit am Friedhof (von zwei auf vier Stunden), um den Besuch auch von längeren Trauerfeiern zu ermöglichen. Für den Vereinssport wird noch eine Lösung gesucht, etwa für die gemeinsame Anreise zu Auswärtsspielen. Weitergeführt werden soll die digitale und analoge Parklenkung, während die Ausstattung gebührenpflichtiger Parkplätze verbessert werden soll. "Wer etwas bezahlt, sollte auch etwas davon haben", so Schubert. Auch das Thema Anwohnerparkplätze (offiziell: "Bewohnerparkplätze") muss man wohl noch angehen, wie sich bei der Sitzung am Beispiel der Allgäuer Straße zeigte: Dort hatten Bauherren früher oft Ablöse bezahlt, weil sie die nötigen Parkplätze nicht schaffen konnten. Für heutige Bewohner stehen damit keine Abstellmöglichkeiten in der Nähe zur Verfügung.