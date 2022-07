Peter Pan und seine Pfrontener Helfer erobern die Bühne

Auf der Freilichtbühne Burghalde in Kempten unterstützt Nachwuchs aus dem Ostallgäu die Profis des Theaters in Kempten. Was ihm dabei besonders gut gefällt.

16.07.2022 | Stand: 15:55 Uhr

"Ich mag alles am Theater, weil alles so Spaß macht“, sagt Cecilia Lechleitner. Demnach dürfte die junge Pfrontenerin jetzt sehr viel Spaß haben: Sie steht beim Märchensommer des Theaters in Kempten auf der Freilichtbühne auf der Burghalde. Bis zum 21. August wird das Stück „Peter Pan und Tinkerbell“ gezeigt, bei dem fast 80 Kinder aus dem ganzen Allgäu die Profi-Darstellerinnen und Tänzerinnen ergänzen. Nach zwei Jahren Coronapause dürfen die Nachwuchs-Darsteller nun endlich wieder mitwirken. Mit gleich sieben Kindern ist dabei Pfronten gut vertreten.

In Peter Pans "Gang"

Die je 20 Kinder pro Vorstellung treten als Peter Pans „Gang“ auf – die verlorenen Kinder in Nimmerland. „Natürlich ist das Geschehen auf der Bühne noch lebendiger, wenn so viele Akteure beteiligt sind“, sagt Ulrike Rottenburger. Die Vorsitzende der Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang macht Öffentlichkeitsarbeit für das Theater in Kempten. Obwohl den Auftritten viel Arbeit voranging, erst auf der Probebühne in der Theaterwerkstatt, dann im Stadttheater und schließlich auf der Freilichtbühne Burghalde, sind alle Kinder mit Freude und Begeisterung bei der Sache, sagt Rottenburger. „Besonders nach der für Kinder besonders kargen Corona-Zeit sind diese Erlebnisse wichtig und schön.“

Jede Einzelheit wird geprobt

„Mir gefällt am Theater am Besten, dass man einfach auf der Bühne stehen kann und dann allen Leuten auf der Burghalde zeigen kann, was man gelernt hat“, sagt Ella Schneider. „Es macht mir richtig viel Spaß!“ So geht es auch Melina Schneider: „Ich spiele einfach gerne Theater und mir gefällt es, mit den Schauspielerinnen auf der Bühne zu stehen.“ Und Amalia Lechleitner meint: „Ich finde es super, dass wirklich alles, jede Einzelheit, Schritt für Schritt geprobt wird.“ Corinne Studler alias Peter Pan freut sich unterdessen über ihre jungen Mitspieler: „Die Kinder von heute sind das Theater von übermorgen – diese Traditionen und auch dieses Erlebnis müssen wir weitergeben und bewahren – nicht nur Digitalisieren.“

Fee Tinkerbell muss gerettet werden

Mit mitreißender Musik und fantasievollen Kostümen wird das Publikum beim interaktiven Märchentheater nicht nur gut unterhalten, sondern wird auch mit einbezogen. Peter Pan, der beschlossen hat, für immer ein Kind zu bleiben, will seine Freundin, die Fee Tinkerbell aus den Fängen des Piraten Kapitän Hook zu befreien und den wertvollen Feenstaub zu retten. Bei der Suche nach seinem verlorenen Schatten lernt er Wendy und ihre Brüder kennen und bringt sie in das sagenumwobene Nimmerland. (ur/mar)

Bei schlechtem Wetter werden die Vorstellungen, die jeweils um 17 Uhr beginnen, ins Stadttheater Kempten verlegt. Infos dazu am Wetter-Telefon unter Telefon 0831/870 232-21.

