Pfronten behält sein Veranstaltungszentrum

Im Oktober soll die Sanierung des Pfarrheims Pfronten starten. Material- und Personalmangel am Bau machen Sorgen - und dann schießt auch noch Putin dazwischen.

24.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die gute Nachricht zuerst: Das Pfarrheim St. Nikolaus bleibt Pfronten auf absehbare Zeit als zentraler Treffpunkt für Veranstaltungen aller Art erhalten. Gemeinde und Pfarrei haben einen neuen Vertrag über die Nutzung inklusive Kostenaufteilung abgeschlossen und gehen mit Diözese und Pfründeverbund auch gemeinsam die anstehende Sanierung des bald 40 Jahre alten Bauwerks an. Für die Gemeinde sei es nie eine Frage gewesen, sich weiter finanziell bei der Einrichtung der Pfarrei zu engagieren, sagt dazu Bürgermeister Alfons Haf. Und Pfarrer Werner Haas spricht von einem „guten Agreement“ für die Mittelfrist. Die schlechte Nachricht: Ob die Sanierung wie geplant Mitte Oktober beginnen kann, ist derzeit angesichts wachsender Materialknappheit am Bau und voll ausgelasteter Betriebe sowie Handwerker fraglich. Die haben in Zeiten des Fachkräftemangels auch noch mit zahlreichen coronabedingten Ausfällen zu kämpfen. Auch wie lange die Arbeiten dauern, ist noch nicht abzusehen.