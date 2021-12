Pfronten bremst Zweitwohnungen aus

Laut neuer Satzung braucht künftig eine Genehmigung, wer Räume weniger als die Hälfte des Jahres nutzen will. Gemeinderat schwankt zwischen Begeisterung und Skepsis.

28.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Wie die Nachbargemeinde Nesselwang macht nun auch Pfronten gegen die zunehmende Zahl von Zweitwohnungen in ihrem Gebiet mobil. Die Möglichkeit, hier einzugreifen, soll eine „Satzung zur Sicherung der Zweckbestimmung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion“ schaffen, die der Gemeinderat mit 19 zu einer Stimme beschloss. So eine Satzung, die auf einer Bestimmung des Baugesetzbuches beruht, haben auch andere bayerische Tourismusgemeinden wie Reit im Winkl oder Schönau am Königssee bereits erlassen.