Wohnheim-Mitarbeiter in Pfronten fällt nicht auf Fake-Rechnung herein

Ein Mitarbeiter einer Einrichtung in Pfronten hat aufmerksam eine gefälschte Rechnung enttarnt. Darin war von einer Forderung des Amtsgerichts Kempten die Rede.

02.08.2021 | Stand: 13:42 Uhr

Ein therapeutisches Wohnheim in Pfronten erhielt am vergangenen Donnerstag eine laut Polizei "dubiose" Rechnung. Vermeintlicher Absender war das Amtsgericht in Kempten. Für eine Veröffentlichung im Handelsregister sollten knapp 1.000 Euro überwiesen werden.

Ein 28-jähriger Mitarbeiter überprüfte vor einer Überweisung die Geldforderung und nahm mit dem Amtsgericht Kempten telefonisch Kontakt auf.

Aufmerksamer Mitarbeiter nimmt Kontakt mit Amtsgericht Kempten auf

Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass es sich um eine Fälschung handeln muss. Durch das Amtsgericht Kempten werden derartige Rechnungen nicht verschickt.

Die Polizei Pfronten nahm Ermittlungen wegen des Betrugs-Verdachts auf.

Mehr Nachrichten aus Pfronten, Füssen und dem südlichen Ostallgäu immer aktuell hier.

Lesen Sie auch