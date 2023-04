Starker Hagelschauer führt zu Unfall bei Pfronten

Unwetter in Pfronten am Sonntag: Bei starkem Hagel kommt es bei Pfronten-Kappel zu einem Verkehrsunfall.

Am Sonntagabend hat es in Pfronten ein Unwetter gegeben. Gegen 20 Uhr kam es wegen starken Hagelschauers zu einem Unfall auf Höhe Pfronten-Kappel, teilt die Polizei mit. Demnach fuhr ein 35-jähriger Autofahrer zu schnell auf der mit Hagel bedeckten Staatsstraße von Nesselwang in Richtung Pfronten. Sein Auto drehte sich um die eigene Achse und stieß anschließend mit dem entgegenkommenden Auto eines 19-Jährigen zusammen.

Unfall wegen Hagel bei Pfronten

Bei beiden Männer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden. Der Pkw des 19-Jährigen musste abgeschleppt werden. Weil die Staatsstraße zwischen Pfronten-Weißbach und Kreuzegg wegen Hagels stellenweise nicht befahrbar war, rief die Polizei die freiwillige Feuerwehr hinzu. Der Bauhof Pfronten räumte die Straße mit einem Räumfahrzeug.

