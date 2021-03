Pfronten lässt den Aerothon-Veranstalter abblitzen

Die weltweite Reihe kommt nicht an den Breitenberg, hat der Tourismusausschuss des Gemeinderats einstimmig beschlossen. Das sind die Gründe.

16.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Eine Art Triathlon der Berge ist der Aerothlon aus Speedhiking (Tempo-Bergwandern), Gleitschirmfliegen und Mountainbike-Fahren. Seit dem Auftakt 2013 in Mexiko wurde die Veranstaltung bereits in mehreren Länden in Süd- und Nordamerika sowie Europa ausgetragen. In Pfronten ist der Grazer Peter Guschlbauer, der seit Jahresbeginn die Rechte für alle Aerothlons in Europa hält, jedoch abgeblitzt. Einstimmig lehnte der Tourismusausschuss des Gemeinderats Guschlbauers Angebot ab, in diesem Sommer einen Aerothlon in Pfronten abzuhalten. Neben dem Termin im Juli oder August – also während der Hauptsaison – und der Kurzfristigkeit störte Ausschussmitglieder und Tourismusexperten vor allem der große Aufwand für eine eintägige Veranstaltung, die zudem nicht auf die Zielgruppe für Gäste in Pfronten abziele.