Mann prellt kurz hintereinander zweimal die Zeche in Pfronten

Die Polizei in Pfronten fasste mithilfe des Betriebsleiters einen Mann, der kurz zuvor die Zeche geprellt hatte. Doch das beeindruckte ihn offenbar wenig.

14.08.2022 | Stand: 11:53 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Mann in Pfronten zweimal hintereinander die Zeche geprellt. Zunächst trank er laut Angaben der Polizei in einer Wirtschaft drei Bier, bezahlte allerdings nur eins davon. Als er daraufhin versuchte, die Wirtschaft zu verlassen, verletzte er eine Bedienung leicht und floh danach auf einem Fahrrad.

Betriebsleiter stoppt Zechpreller in Pfronten

Der Betriebsleiter folgte dem Mann und versuchte ihn zu stoppen. Dabei stürzte der Fliehende und verletzte sich leicht am rechten Unterarm. Außerdem wurde der Hinterreifen seines Fahrrads verbogen. Der Schaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 100 Euro. Nachdem die herbeigerufene Polizei die Sachbearbeitung des Falls vor Ort abgeschlossen hatte, entfernte sich der Zechpreller.

Mann prellt zweimal hintereinander die Zeche

Kurz darauf wurde die Polizei von einer anderen Wirtschaft erneut aufgrund eines Zechprellers gerufen, der vor Ort festgehalten würde. Es handelte sich um den selben Mann. In diesem Fall hatte er drei Weizen getrunken, die er nicht bezahlen wollte. Laut Angaben der Polizei belaufen sich die gesamten Zechschulden auf 20,70 Euro. Damit der Mann keine weiteren Straftaten begehen konnte, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam.

