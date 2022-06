Betrunkener Mountainbiker stürzt am Breitenberg und wird schwer verletzt

Ein Mountainbiker wurde bei einem Sturz am Breitenberg bei Pfronten im Ostallgäu schwer verletzt. Wanderer entdeckten ihn und leisteten Erste Hilfe.

19.06.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Am Samstagnachmittag wurde ein Mountainbiker bei einem Sturz am Breitenberg bei Pfronten (Landkreis Ostallgäu) schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 51-Jährige auf der Abfahrt vom Breitenberg auf einen Forstweg unterhalb der Bergbahn. In einem ausgespülten Bereich des Weges stürzte er und blieb bewusstlos liegen.

Mountainbiker stürzt am Breitenberg bei Pfronten - Wanderer leisten Erste Hilfe

Wanderer, die sich in der Nähe befanden, setzten die Rettungskette in Gang und leisteten bis zum Eintreffen der Bergwacht Erste Hilfe. Bei der Verlegung in der Klink war der Mann wieder bei Bewusstsein. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an.

Der Mountainbiker trug zum Zeitpunkt des Unfalls einen Helm, der vermutlich schlimmere Kopfverletzungen verhinderte. Die Polizei Pfronten hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

