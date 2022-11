Einem Autofahrer in Pfronten wurden offenbar in der Nacht Radbolzen am Vorderreifen seines Autos gelockert. Er konnte einen Unfall gerade noch verhindern.

08.11.2022 | Stand: 13:08 Uhr

In Pfronten haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 3. November. und Samstag, 5. November, die Radbolzen am Reifen eines parkenden Autos absichtlich gelockert. Laut Angaben der Polizei war der Wagen im genannten Zeitraum immer nachts im Stadtteil Meilingen abgestellt worden. Am Samstag bemerkte der Besitzer beim Fahren demnach laute Geräusche an der Vorderachse und hielt sofort an.

Radbolzen gelockert: Fahrer verliert beinahe Reifen

Dabei stellte er fest, dass die Radbolzen an seinem vorderen linken Reifen gelockert worden waren. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer offenbar Glück, dass es zu keinem Unfall kam, da an dem Rad bereits vier Bolzen fehlten, die er verloren hatte. Die Felge hing nur noch mit einem Bolzen an der Achse. Der Mann konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen, da die Radnabe und die Felge bereits zu stark beschädigt waren. Da ein Defekt oder Fehler beim letzten Radwechsel laut Polizei ausgeschlossen werden können, wurden weitere Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizei Füssen bittet unter folgender Nummer um Hinweise zu der Tat: 08362/91230.

Mehr Nachrichten aus Füssen und Region lesen Sie hier.