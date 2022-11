Pfrontener Künstlerin Maria Pechstein plant ein Jahr ohne Glas

Wegen des hohen Energieverbrauchs will Pechstein auf ihren bevorzugten Werkstoff verzichten. Helfen soll ihr dabei Crowdfunding.

01.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Ist es in Zeiten des Klimawandels noch vertretbar, mit Glas zu arbeiten? Diese Frage treibt derzeit die aus Pfronten stammende Künstlerin Maria Pechstein um. Denn die Herstellung und Bearbeitung dieses Werkstoffs benötigt viel Energie. Bis zu vier Wochen muss je nach Dicke eine Arbeit von ihr im Ofen bleiben, wie sie erzählt. Aus der Suche nach Alternativen macht die 28-Jährige nun ein Kunstprojekt und hofft dabei auf Unterstützung über ein Crowdfunding-Projekt auf der Plattform „Kickstarter“. Kommendes Jahr soll ihr Ofen nur ein einziges Mal in Betrieb gehen, nämlich am Jahresende, und das dann gut gefüllt. Bis dahin will sie mit anderen Materialien experimentieren. „Ich will herausfinden, wie viel Glas ich in meiner künstlerischen Praxis überhaupt noch benötige“, beschreibt sie die Idee. Das nächste Jahr will sie dafür nutzen, herauszufinden, was der Verzicht auf ihren bislang bevorzugten Werkstoff Glas auslöst und wie sie ihn kompensieren kann.

Der Künstlername kommt von der Oma

Schauplätze des Projekts sind Pfronten, wo noch immer ihr Ofen steht, und Koblenz, wo sie seit September mit ihrem Mann lebt, der in Köln die Schule für Tontechnik besucht. Geändert hat Marina Aletsee, wie sie bürgerlich heißt, auch ihren Namen. Aus ihrem zweiten Vornamen und dem Mädchennamen ihrer Großmutter formte sie ihren Künstlernamen Maria Pechstein, unter dem die Tochter des Pfrontener Bildhauer Haymo Aletsee nun auftritt. Glas, mit dem sie seit sieben Jahren arbeitet, ist auch jetzt schon nicht das einzige Ausdrucksmittel für Maria Pechstein. Sie arbeitet zunehmend digital, in dem sie beispielsweise Zeichnungen aufnimmt und als Animationen lebendig werden lässt.

Ihre Kunst wird digital

Das Geld aus ihrem Crowdfunding-Projekt will sie nun unter anderem dazu nutzen, sich neue Materialien anzuschaffen, um damit zu experimentieren. Aber auch das Digitale wird in ihrem Projektjahr „Me and the glass – an artistic journey“ eine wichtige Rolle spielen. So will sie Wachsmodelle modellieren und digital dokumentieren, ehe sie sie wieder einschmelzt und zu neuen Arbeiten formt, um kein Material zu verschwenden. Bis zum Jahresende will sie dabei auch herausfinden, welche Arbeiten sie schließlich in Glas fertigen will. Wer Maria Pechsteins Projekt finanziell unterstützt, bekommt als Belohnung eine Arbeit von ihr. Das beginnt bei digitalen Skizzen als PDF-Dateien für zehn Euro, geht über Video-Animationen bis zu einer Monotypie mit einem kleinen Holzmodell für Unterstützer, die 1000 Euro überweisen. Noch bis zum 22. November können sich Unterstützer auf „Kickstarter“ melden. Das Finanzierungsziel ist mit 15.000 Euro angegeben. Aber auch wenn diese Summe nicht erreicht wird, will sie ihr Projekt umsetzen, weil es ihr sehr wichtig ist, wie sie betont.