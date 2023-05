"Das ist doch geisteskrank, wie das hier aussieht": Bekanntes Podcast-Duo ist aktuell in Füssen

Sehnsuchtsort Allgäu: Das gilt wohl auch für ein bekanntes deutsches Podcast-Duo, in deren Sendung "Füssen schon öfter Thema war".

04.05.2023 | Stand: 10:58 Uhr

Schloss Neuschwanstein, Hohenschwangau, die Berge - diese überwältigende Kulisse kann einem schon die Tränen in die Augen treiben. So ging es wohl auch Laura Larsson: Die 34-Jährige ist bekannt für ihren Podcast "Zum Scheitern verurteilt", in dem sie mit ihrem Co-Host Simon Dömer aus ihrem Alltag erzählt. Dabei immer wieder Thema: die Sehnsucht nach den Bergen und - vor allem - nach Füssen.

"Einige von euch haben es schon erkannt - wir sind natürlich in Füssen", erzählt Larsson, die bürgerlich Laura Hansen heißt, in ihrer Instagram-Story. "Füssen war ja schon öfter Thema in unserem Podcast. Hier ist ja auch Schloss Neuschwanstein. Ich habe immer auf Bildern gesehen, wie schön es hier ist, und mich gefragt: Wieso war ich hier noch nie?" (Lesen Sie auch: Tipps für Allgäu-Urlauber: Das müssen Sie im Allgäu gesehen haben)

Was das Podcast-Duo im Allgäu macht - "und das ist Einiges" -, wird aber erst in der nächsten Folge erzählt. "Da bin ich wieder mysteriös drauf", sagt die 34-Jährige, um dann ironisch zu ergänzen: "Mag ich auch nicht so gerne, find' ich auch anstrengend."

Podcast "Zum Scheitern verurteilt": Laura Larsson ist vom Allgäu begeistert

Klar ist aber: Sie ist schon jetzt vom Allgäu begeistert. "Das kann mir doch keiner sagen, dass er das nicht schön findet. Das ist doch geisteskrank, wie das hier aussieht." Dazu zeigt die ehemalige Radiomoderatorin in ihrer Instagram-Story die sonnige Allgäuer Bergkulisse. "Ich dachte immer, Schweden wäre mein Sehnsuchtsort, aber jetzt frage ich mich, ob das gar nicht stimmt." (Lesen Sie auch: Das sind die schönsten Rundwanderwege um Allgäuer Seen)

Denn das Allgäu mit seinen "in Gold getauchten" Bergen habe sie am Tag zuvor zu Tränen gerührt, sodass sie ihren Mann gefragt habe: "Wie sollen wir das denn machen, dass wir hier mal leben? Ich kann nicht sterben, ohne hier einmal gelebt zu haben."

Auf Spotify wurde "Zum Scheitern verurteilt", kurz "ZSV", über 36.000 Mal bewertet, auf Instagram hat Larsson 224.000 Followerinnen und Follower, bei Dömer sind es 66.000. Das Duo moderierte gemeinsam bis Februar 2023 beim Radiosender 1Live.

Larsson ist außerdem bekannt für ihren ehemaligen Podcast "Herrengedeck", den sie von 2016 bis 2021 mit Ariana Baborie aufnahm.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Füssen