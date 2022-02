Polizeistation Pfronten wird zur Polizeiwache

Für Bürger soll sich dadurch aber wenig ändern: Die Beamten sind weiter schnell vor Ort, verspricht Polizeipräsidentin Strößner. Und die Grenzpolizei wächst.

25.02.2022 | Stand: 17:03 Uhr

Die Polizeistation Pfronten wird zum 4. April in eine Polizeiwache der Inspektion Füssen umgewandelt. Das teilte am Freitag die Polizei mit. Für Bürgerinnen und Bürger ändere sich dadurch aber nichts, versichert die Kemptener Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner: Deren Anspruch auf eine schnelle Reaktion werde man auch künftig gerecht.

Verwaltung wird in Füssen gebündelt

Wie der Leiter der Polizeiinspektion Füssen, Edmund Martin, erläutert, wird die Verwaltung der beiden Dienststellen künftig in Füssen gebündelt. Tagsüber seien aber weiterhin immer mindestens zwei Beamte in Pfronten oder Nesselwang vor Ort, entweder auf Streife oder im Polizeigebäude an der Allgäuer Straße. Wer dort klingelt, wird mit der Polizeiinspektion Füssen verbunden. Die klärt das weitere Vorgehen und schickt dann je nach Bedarf die Beamten zum Gebäude, zum Bürger nach Hause oder an einen Einsatzort. Damit ist die Polizei in Pfronten und Nesselwang, wo sie rund 12.000 Einwohner betreut, auch künftig präsenter als beispielsweise in Lechbruck am See, wo es vor Ort eine monatliche Bürgersprechstunde im Rathaus gebe.

Standort Pfronten wird sogar gestärkt

„Wir werden Ihnen weiterhin als kompetenter Partner in allen Sicherheitsfragen zur Verfügung stehen“, versichert Polizeipräsidentin Strößner den Bürgerinnen und Bürgern. Der Polizeistandort Pfronten werde im Rahmen der aktuellen Umstrukturierungen sogar gestärkt. Denn die im gleichen Gebäude untergebrachte Bayerische Grenzpolizei wird beim derzeit laufenden Projekt „Die Bayerische Polizei 2025“ personell aufgestockt und kann die im Erdgeschoss frei werdenden Räume deshalb gut gebrauchen.

Hervorragendes Verhältnis zur Gemeinde

„Für mich als Bürgermeister ist es wichtig, dass die Sicherheit in Pfronten und Umgebung gewährleistet wird“, erklärte das Pfrontener Gemeindeoberhaupt Alfons Haf unserer Redaktion: „Wie das organisiert wird, ist zweitrangig.“ Auch nach der Neuorganisation bleibe das Polizeigebäude gegenüber dem Rathaus schließlich gut gefüllt. In seiner Gemeinde sei das Verhältnis von Kommune und Polizei hervorragend, betont Haf in diesem Zusammenhang. Das habe sich zuletzt auch bei den Corona-„Spaziergängen“ gezeigt.