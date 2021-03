Prinzregent Luitpold wurde heute vor 200 Jahren geboren - ein Rückblick

Am Freitag vor 200 Jahren wurde Luitpold geboren. Er liebte die Jagd im Allgäu und kam häufig nach Füssen. Wo noch heute an ihn erinnert wird.

12.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Er legte den Grundstein zum Deutschen Museum in München, benutzte als erstes Staatsoberhaupt Bayerns ein Automobil und ließ sich in Schloss Hohenschwangau einen Aufzug einbauen. Seine Regentschaft gilt als Epoche des Friedens, des Wohlstands und des Fortschritts, sie wird als „die gute alte Zeit“ verklärt: An Prinzregent Luitpold, der am Freitag vor 200 Jahren als dritter Sohn von König Ludwig I. geboren wurde, erinnert in Füssen das Denkmal am Prinzregentenplatz. Kein Wunder: Er kam schließlich häufig in die Region, gerne zur Jagd. Zwischen 1889 und 1912 berichtete das Füssener Blatt 43-mal von der Ankunft und der Abreise des Prinzregenten.