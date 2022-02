Umstrittener Neubau am Hopfensee: „Wenn da was hinkommt, muss es Weltarchitektur sein“

Vorerst auf Eis liegen die Pläne zur Erweiterung des Sanatoriums Möst in Hopfen am See. Warum einer der Stadträte aus Füssen sogar am Betriebskonzept zweifelt.

03.02.2022 | Stand: 12:48 Uhr

Der Bedarf an Reha-Angeboten wird offenbar größer und größer. Und nachdem das Sanatorium Möst in Hopfen am See im vergangenen Jahr mit der Fachklinik Allgäu aus Pfronten fusionierte, soll jetzt expandiert werden: Die bereits 140 Betten fassende Einrichtung könnte um zwei dreigeschossige Bettenhäuser wachsen. Allerdings stießen diese Pläne im Füssener Bauausschuss nun auf eine sehr verhaltene Resonanz. Den Kommunalpolitikern fehlten ein schlüssiges Konzept und detailliertere Informationen. Deshalb lehnten sie die für die Sanatoriumserweiterung notwendige Änderung des Flächennutzungsplans vorerst ab.