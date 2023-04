Reiseverkehr auf der A7 und dem Fernpass: Demonstranten riegeln Umgehungsstraße ab

Demonstranten riegelten zum Ferienstart die Nebenstraße im Außerfern ab. Die Bürger fordern die Verkehrswende - unter anderem einen Zug von Füssen nach Reutte.

02.04.2023 | Stand: 18:10 Uhr

Josef Senner ist sauer. Er hat genug von den Blechlawinen, die regelmäßig an seinem Haus vorbeirollen. Senner wohnt in einem Weiler in Musau, einer Gemeinde unweit der B179. Herrscht bestes Ausflugswetter oder beginnt die Urlaubszeit, sind die Straßen verstopft, berichtet Senner. Wie an diesem Wochenende, an dem viele in die Osterferien gestartet sind. Auf deutscher Seite staute es sich am Samstag wegen der Blockabfertigung in Österreich bis nach Nesselwang. Wer dachte, er könne einfach abfahren und über Pfronten und Vils den Grenztunnel umfahren, hat sich getäuscht: Auch dort staute es sich. Unter anderem deshalb, weil die Initiative Verkehrswende Bayern – Tirol – Südtirol demonstrierte. Die Demonstranten riegelten die vermeintliche Abkürzung über Musau mehrere Stunden ab.

