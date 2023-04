Richard Wagners „Walküre“ kommt ins Festspielhaus Füssen

Die Oper wird im Herbst zweimal aufgeführt. Zudem gibt es fünf Konzerte. Warum der eigentlich geplante "Fliegende Holländer" ersetzt wurde.

25.04.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Eigentlich hätte Richard Wagners Oper „Der fliegende Holländer“ bei den „Musikfestspielen Königswinkel“ im Herbst aufgeführt werden sollen. Nun aber ist ein anderes Wagner-Werk im Festspielhaus Füssen zu sehen – aus disponentiellen Gründen, wie das Festivalteam um Florian Zwipf-Zaharia mitteilt. Die Opera Sofia aus Bulgarien hat einen neuen „Ring des Nibelungen“ konzipiert und bringt aus diesem Zyklus die „Walküre“ mit ins Allgäu. In Sofia feuert sie am 9. Juli Premiere.

Konzerte auch in Kirchen

Diese Oper, uraufgeführt vor 153 Jahren in München, wird der Höhepunkt der sechs Tage währenden Musikfestspiele sein, die in ihrer zweiten Auflage von 28. September bis 3. Oktober im Ostallgäu laufen. Auf dem Programm stehen noch fünf Konzerte sowohl im Festspielhaus als auch in den Kirchen von Füssen, Seeg, Pfronten und Steingaden.

Die besten bulgarischen Sängerinnen Sänger werden bei der „Walküre“ auf der Bühne stehen, verspricht die Musikfestspiele-Leitung. Martin Iliev singt den Siegmund, Tzvetana Bandalovska die Sieglinde, Biser Georgiev den Wotan. Inszenieren wird Plamen Kartaloff, am Pult steht Lothar Zagrosek. Zu sehen ist die Oper am 1. und 3. Oktober jeweils um 16 Uhr.

Auch ein Festkonzert im Programm

Das Orchester aus Sofia unter Leitung von Zagrosek bestreitet zudem das „Festkonzert“ im Festspielhaus am Montag, 2. Oktober (19.30 Uhr). Auf dem Programm stehen populäre Werke: Beethovens Fidelio-Ouvertüre, das 4. Klavierkonzert von Beethoven (mit der Solistin Margarita Oganesjan) und Mendelssohn Bartholdys 4. Symphonie in A-Dur, bekannt als die „Italienische“. Bereits am Vormittag um 10 Uhr gibt es ein Schulkonzert mit diesem Programm, bei dem Clemens Nicol vom Bayerischen Rundfunk moderiert. Bei den Konzerten in den Kirchen sind internationale Musiker und Ensembles zu Gast: das Schumann Quartett in der Pfarrkirche von Seeg, das Henschel Klavier Trio in der Pfrontener Kirche St. Nikolaus, der Organist Hansjörg Albrecht in der St.-Mang-Kirche Füssen sowie Christoph Poppen und Musiker seines portugiesischen Festivals in Marvão im Welfenmünster Steingaden. Veranstaltet werden die Musikfestspiele Königswinkel von der Festspielhaus-eigenen Königswinkel-Kultur gGmbH. Als Schirmherrin fungiert Claudia Roth, Staatsministerin für Medien und Kultur.

