Sänger Tim Wilhelm: Ein Typ, der den Wahnsinn mag

Sänger Tim Wilhelm spielt im Festspielhaus Füssen Graf Zeppelin und ist mit der Band Münchener Freiheit unterwegs. Sein Domizil: Ein Wohnwagen am Forggensee.

08.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Graf Zeppelin lebt in einem Wohnwagen. Tim Wilhelm, der in diesen Wochen wieder als Titelfigur des gleichnamigen Musicals von Ralph Siegel auf der Bühne des Festspielhauses Füssen steht, hat sich nicht in ein Hotel oder eine Pension eingemietet. Der Münchner stellte einfach einen XXL-Caravan neben das Theater. Der blau glitzernde Forggensee liegt nur einen Steinwurf entfernt. Die Aussicht ist grandios: Über dem See thront Schloss Neuschwanstein, darüber bauen sich die verschneiten Berge auf. Dort wohnt der alleinstehende Sänger, Musiker und Komponist nun wochenlang. Mit eingezogen ist nur Seppi, eine hellbraune Straßenmischung mit kroatischen Wurzeln.

„Der Biergarten ist geöffnet“, hat Tim Wilhelm per SMS kurz vor unserem Treffen geschrieben. Damit ist der Platz vor dem Wohnwagen gemeint. Trotz frischer zehn Grad hat Wilhelm, einen Schal um den Hals, Tisch und Stühle vor die Tür gestellt. Ein Kasten mit Tegernseer Bier steht bereit. Er öffnet zwei Flaschen, prostet dem Reporter zu, trinkt und taxiert ihn erwartungsvoll mit seinen stahlblauen Augen, wobei er bald nicht mehr auf Fragen wartet, sondern ohne Punkt und Komma erzählt.

Tim Wilhelm wird noch länger im Wohnwagen bleiben: Demnächst ist er im Musical "Ein bisschen Frieden" zu sehen

„Das hier ist eine Win-Win-Situation“, sagt der Darsteller des Grafen Zeppelin. Das Festspielhaus spare sich die Übernachtungskosten, er habe einen Luxus-Platz. Das spartanische Wohnen mache ihm nichts aus, versichert er. Außerdem habe er einen Schlüssel fürs Festspielhaus und könne die Duschen der Garderoben nutzen. Das singuläre Camping-Domizil wird noch bis in den Sommer hinein Heimstatt sein: Tim Wilhelm wird auch im neuen Ralph-Siegel-Musical „Ein bisschen Frieden – Summer of Love“ mitwirken, das am 18. Mai Premiere feiert und bis Mitte Juli läuft.

Tim Wilhelm als Graf Zeppelin im gleichnamigen Musical (hier mit Stefanie Gröning). Bild: Benedikt Siegert

Ab und zu aber wird der 45-Jährige mit den blonden langen Haaren und dem Zehn-Tage-Bart in ein Wohnmobil, das auf dem Festspielhaus-Parkplatz steht, steigen und eine ganz andere Rolle spielen: Dann steuert er Hallen und Open-Air-Arenen in ganz Deutschland und in Dänemark an, um als Sänger und Gitarrist der Band „Münchener Freiheit“ aufzutreten. Am nächsten Samstag ist die Strecke ausnahmsweise kurz: Er muss bloß nach Kempten fahren, wo die „Freiheit“, wie er sie kurz nennt, mit der Spider Murphy Gang ein Konzert gibt unter dem Motto „Die Kultbands – Live im Doppelpack“.

Bereits als Schüler sang Tim Wilhelm in Bands

Seit 1980 gibt es die Münchener Freiheit. Bekannt wurde sie mit Hits wie „Ohne dich“, Tausendmal du“ oder „So lang’ man Träume noch leben kann“. 2012 übernahm Wilhelm, der bereits als Schüler in Bands seiner Heimatstadt Bayreuth sang und eine klassische Gesangsausbildung an der Münchner Musikhochschule absolvierte, den Part von Gründungsmitglied Stefan Zauner. Er habe die Bandmitglieder lange vorher gekannt und ihre Musik geschätzt, sagt er. „Aber ein Fan war ich nie.“ Nach einem Vorsingen habe die Band ihn aufgenommen. Offenbar war Tim Wilhelm stimmgewaltig genug, um in die Fußstapfen Zauners zu treten. „Ich habe aber nie versucht, ihn zu imitieren“, sagt er. Nach Jahren mit eher kleinen Auftritten ist die Münchener Freiheit wieder gut im Geschäft.

Tim Wilhelm hat schon manchen Husarenritt absolviert

Wenn Tim Wilhelm, der auf seiner Website den Satz „Nur gemeinsam geht’s!“ als Maxime nennt, mit der Band auftritt, übernimmt ein anderer seine Rolle im Zeppelin-Musical. Dabei geht es zeitlich manchmal ziemlich eng zu, verrät er. Etwa wenn er für einen Auftritt an der Ostsee elf Stunden fahren muss. Manchen Husarenritt habe er schon gemacht, um pünktlich anzukommen. Einmal hat er sogar ein Propellerflugzeug gechartert. „Dafür muss man eine Portion Wahnsinn mitbringen.“

Ralph Siegel zählt er zu seinen Freunden

Und warum ist er in Füssen gelandet? „Es gibt gleich mehrere Verbindungen“, sagt Tim Wilhelm. Die vielleicht entscheidende: Er ist seit etlichen Jahren mit Ralph Siegel befreundet. Wilhelm sucht ein Video auf seinem Smartphone, startet es, reicht es über den Tisch. Man sieht, wie der Grandseigneur des deutschen Schlagers Wilhelm als Mensch und Sänger lobt. Er habe Tim von Anfang an gemocht wie einen kleinen Bruder, hört man Siegel sagen.

Zeppelin-Komponist Ralph Siegel freut sich mit seiner Ehefrau Laura über die gelungene Wiederaufnahme seines Musicals im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Bild: Wolfgang Klauke

Siegel habe ihm angeboten, im Zeppelin-Musical zu singen. Er empfinde das als großes Glück, sagt Tim Wilhelm. „Es ist ein außergewöhnliches Musical. Ein Ohrwurm jagt den nächsten. Ich liebe diese Musik.“