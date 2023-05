Schloss Neuschwanstein als Weltkulturerbe? "Ludwig würde das nicht wollen"

Schloss Neuschwanstein und die Königsschlösser sollen auf die Unesco-Welterbeliste kommen. Nun gab es eine Infoveranstaltung. Die Schwangauer: besorgt.

11.05.2023 | Stand: 13:52 Uhr

Was würde König Ludwig II. dazu sagen? „Wenn er das von seinem Schloss aus sehen könnte, würde er das nicht gut finden“, sagte ein Schwangauer zu den Verkehrsmassen rund um Neuschwanstein. In Schwangau (Kreis Ostallgäu) haben Vertreter des Landesamtes für Denkmalpflege, von Ministerien und der Schlösserverwaltung Fragen rund um das Thema Unesco-Weltkulturerbe beantwortet. Geht es nach dem Freistaat, sollen die Königsschlösser diesen Titel bekommen. Nun wird es ernst: Denn in Schwangau stimmen die Bürger im Juni darüber ab, ob die Gemeinde den Antrag befürworten soll – eine Entscheidung mit großer Tragweite.

Das Interesse an der Infoveranstaltung zum Unesco-Welterbeantrag für die Königsschlösser war groß. Bild: Felix Futschik

Schloss Neuschwanstein: Infrastruktur und Pufferzone bereiten Bürgern Sorgen

Aus Sicht des Freistaates erfüllen die Bayerischen Königsschlösser und damit auch Schloss Neuschwanstein die Voraussetzung für den Unesco-Welterbestatus. Seit 2015 sind die Schlösser deshalb bei der Unesco in Paris angemeldet. Der finale Antrag soll am 1. Februar 2024 eingereicht werden.

Voraussetzung: Die Schwangauer machen mit. Denn ein Antrag wird nur dann gestellt, wenn ihn die betroffenen Gemeinden unterstützen. Während die Kommunen der anderen Königsschlösser – beispielsweise Schloss Herrenchiemsee – bereits 2017 ihre Zustimmung gegeben hatten, gibt es noch kein Votum aus Schwangau. Dort ist das Thema Welterbe umstritten. Die Sorgen wurden nun auch bei einer Infoveranstaltung deutlich: Der Unesco-Titel ziehe noch mehr Besucher an und die Entwicklung des Dorfes werde durch die notwendige Schutzzone rund um das Schloss eingeschränkt.

Diese Zone ist aber die Voraussetzung, um überhaupt die Chance auf den Titel zu bekommen, erläutert Dr. Alexander Wiesneth von der Bayerischen Schlösserverwaltung. Die Kernzone betrifft den direkten Umriss des Schlosses, die Pufferzone deckt einen größeren Bereich rund um das Gebäude und damit auch Felder und Wiesen ab.

Landwirtin und Gemeinderätin Dietlinde Mitzdorf wollte wissen, ob in der Pufferzone überhaupt noch ein Aussiedlerhof möglich wäre. Dr. Andreas Baur vom Wissenschaftsministerium stellte klar: „Das Baurecht ändert sich nicht.“ Ein Hof habe keinen Einfluss auf den Unesco-Titel. In Regensburg ist die Altstadt Unesco-Welterbe.

In den vergangenen Jahren könne er sich an einen oder zwei Fälle erinnern, bei denen die Unesco eingeschaltet wurde, sagte Baur. Professor Mathias Pfeil vom Landesamt für Denkmalpflege pflichtete ihm bei: „Der Hof müsste dann so hoch sein, dass man Neuschwanstein nicht mehr sieht.“ Das stehe aber ohnehin nicht zur Debatte. Rein rechtlich werde sich rund um das Schloss nichts verändern, da greifen die bereits vorhandenen Schutzzonen. Und davon gibt es viele: zum Beispiel Naturschutzgebiete oder Denkmalschutz-Auflagen. Das machte auch Schwangaus Bürgermeister Stefan Rinke in der Vergangenheit immer wieder deutlich: Bereits jetzt greife der Denkmalschutz, Sichtachsen werden nicht verbaut.

Bayerische Schlösserverwaltung: Wollen Besucherzahlen in Schloss Neuschwanstein reduzieren

Andere Bürger sorgten sich um die Besuchermassen und die Infrastruktur. Vor der Corona-Pandemie kamen jährlich 1,4 Millionen Menschen zum Schloss. Auch für die Bayerische Schlösserverwaltung ist das zu viel. Hermann Auer vom Finanzministerium stellte in Aussicht, dass die Besucherzahlen reduziert werden. Der Freistaat stecke Millionenbeträge in die Sanierung des Schlosses: „Unser Anliegen ist es, nicht mehr diese hohen Zahlen zu haben. Das Schloss leidet auch extrem unter den Besuchergruppen.“ Es sei für eine Person gebaut worden, nicht für 1,4 Millionen. Die Vertreter des Freistaates sehen in dem Unesco-Welterbetitel eine Chance, das Schloss langfristig qualitativ zu verbessern – mit Hilfe eines regelmäßigen engen Austauschs und der Unterstützung der Unesco.

Bürgerentscheid in Schwangau hat Folgen für den Unesco-Welterbeantrag

Ende Mai wird es eine zweite Infoveranstaltung mit Vertretern aus der Wissenschaft geben, am 18. Juni werden die Schwangauer dann an die Wahlurne gebeten: Im Rahmen eines Bürgerentscheids sollen sie die Richtung vorgeben: Soll die Gemeinde den Unesco-Antrag unterstützen? Befürworten die Schwangauer den Antrag, könnte eine endgültige Entscheidung 2025 fallen. Lehnen sie ihn ab, wäre der Antrag in seiner jetzigen Form hinfällig.