Schulleiter in Füssen und Schwangau: „Wir sind wachsam“

Derzeit ist die Zahl der Corona-Fälle in Schulen noch unauffällig. Mit Blick auf die steigenden Inzidenzwerte im Landkreis wächst jedoch die Nervosität.

28.10.2021 | Stand: 20:30 Uhr

Mit Blick auf steigende Corona-Zahlen wächst in Schulen die Anspannung. Und auch die Staatsregierung kündigt Maßnahmen an: Am Donnerstag sagte Ministerpräsident Markus Söder, dass die Maskenpflicht für den Unterricht nach den Herbstferien wieder eingeführt werden soll – nächste Woche soll darüber entschieden werden. Das Infektionsgeschehen an den Schulen im Ostallgäu ist derzeit noch nicht allzu ausgeprägt. Laut Staatlichem Schulamt sind im Landkreis und der Stadt Kaufbeuren an Grund- und Mittelschulen jüngsten Zahlen zufolge 49 Kinder und Jugendliche infiziert. Schulleiter in Füssen und Schwangau sprechen von einem hohen Testaufwand. Diesen nehme man gerne auf sich, damit ein Präsenzunterricht möglich ist.