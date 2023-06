Dieser 22-Jährige übernimmt Elektro Kleß in Schwangau

Der erst 22-jährige Felix Kraus führt den Elektro-Betrieb von Rudolf Kleß in Schwangau weiter. Wie sie sich kennenlernten und was der neue Chef jetzt vor hat.

Der 22-jährige Felix Kraus führt den Handwerksbetrieb „Elektro Kleß“ in Schwangau weiter. „Mein Interesse an Technik und Elektronik und deren Entwicklung ist groß. Als Schüler am Gymnasium Hohenschwangau habe ich mich entschieden, nach dem Abitur Lehrling zu werden und die Ausbildung als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik zu machen“, sagt Kraus.

