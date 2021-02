Polizei gibt bekannt, wie viele Anzeigen es nach illegalem Faschingsumzug in Schwangau hagelte

Nach dem illegalen Faschingsumzug in Schwangau am vergangenen Sonntag müssen sich etliche Beteiligte verantworten - es drohen zum Teil empfindliche Bußgelder.

19.02.2021 | Stand: 14:37 Uhr

21 Teilnehmern des illegalen Faschingstreibens in Schwangau am vergangenen Sonntag droht ein empfindliches Bußgeld. Das teilte die Polizei am Freitag auf Anfrage von allgäuer-zeitung.de mit.

Faschingsumzug in Schwangau trotz Corona: 21 Anzeigen werden verfolgt

Am Faschingssonntag löste die Polizei eine Zusammenkunft von rund hundert Narren in einer Nebenstraße auf. Da viele sich aus dem Staub machten, als die Polizei eintraf, konnten die Beamten nur bei knapp einem Fünftel der Teilnehmer die Personalien aufnehmen. Gegen 21 Personen läuft nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Die Polizei Füssen überstellte am Freitag die Anzeigen an das Landratsamt Ostallgäu zur weiteren Verfolgung. „Wenn die Prüfung im Ergebnis Verstöße gegen die Infektionsschutzvorschriften ergibt, werden Bußgeldverfahren eingeleitet“, sagte Pressesprecher Thomas Brandl vom Landratsamt Ostallgäu. Die Teilnehmer des Faschingstreibens müssen dabei mit einer Strafe von bis zu 500 Euro rechnen.

Schwangau: Wer war verantwortlich für das illegale Faschingstreiben?

Noch zu Beginn der Woche befand sich die Polizei auf der Suche nach dem Organisator oder den Organisatoren des illegalen Faschingstreibens - bisher blieben die Ermittlungen jedoch ohne Ergebnis. „Wir konnten keinen Veranstalter ermitteln“, sagte Dominic Geißler, Pressesprecher der Polizei Schwaben Süd/West. Den Veranstalter einer solchen Party hätte aufgrund der Verstöße gegen die geltenden Corona-Regelungen ein Bußgeld bis zu 5.000 Euro erwartet.

Zunächst hatte die Polizei sowohl unter Privatpersonen, als auch beim örtlichen Faschingsverein nach einem Verantwortlichen gesucht, doch auch hier konnte sich kein Verdacht erhärten. Der Präsident des Faschingsvereins Schwangau, Peter Reinelt, sagte allgäuer-zeitung.de im Interview: „Wir haben mit dieser Faschingsparty nichts zu tun und hoffen, dass schnell Gras über die Sache wächst.“ Reinelt hatte sich nach den Anschuldigungen selbst auf Spurensuche in Schwangau begeben. „Alle die ich damit konfrontiert hatte, meinten sie wären sich über das Ausmaß der Party nicht bewusst gewesen“, sagte er.

Ermittlungen der Polizei in Füssen und Kempten vorerst abgeschlossen

Die Ermittlungen bezüglich des Faschingstreibens in Schwangau gelten vorerst als abgeschlossen. Das dürfte auch die Schwangauer freuen - viele wünschen sich, dass die öffentliche Aufmerksamkeit wieder abflaut. „Aber jeder der Betroffenen hat natürlich die Möglichkeit, sich zu seinem Bußgeldverfahren zu äußern. Es kann sich also durchaus noch etwas ändern“, sagte Polizeisprecher Geißler.

