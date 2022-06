Oldtimer fängt während der Fahrt Feuer

Während der Fahrt durch den Schwangauer Ortsteil Horn hat ein Oldtimer zu brennen begonnen. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus.

14.06.2022 | Stand: 14:32 Uhr

Ein Oldtimer ist am Sonntagnachmittag in Schwangau in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte der Fahrer während der Fahrt durch den Schwangauer Ortsteil Horn Rauch und Flammen im Bereich der Motorhaube. Er blieb sofort stehen und brachte die Flammen mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle.

Fahrzeugbrand in Schwangau: Schaden in Höhe von 10.000 Euro

Die Polizei geht davon aus, dass die Ursache für den Brand ein technischer Defekt ist. Fachkräfte der Feuerwehr Schwangau überprüfen wurden zur Überprüfung hinzugezogen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

