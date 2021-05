Schwangau rüstet sich: Testen mit Schlossblick

Schwangau richtet am unteren Parkplatz des Telgelbergs ein eigenes Testzentrum ein. Die Touristinformation gibt noch einen Tipp für häufiges Testen.

Am unteren Tegelberg Parkplatz richtet die Gemeinde Schwangau in Kooperation mit dem Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) eine Corona-Teststation ein. Los geht es mit der „Drive-In“-Station am kommenden Samstag von 13.30 bis 15.30 Uhr. Danach folgen tägliche Termine, teilt Ilona Seestaller von der Touristinformation mit.

Nicht geimpfte Urlaubsgäste benötigen negatives Testergebnis

Für nicht geimpfte Urlaubsgäste wird ein negatives Testergebnis bereits bei der Anreise gefordert, heißt es in der Mitteilung. Der Nachweis werde auch benötigt, wenn man beispielsweise Bergbahnen und andere Angebote nutzen möchte. Auch für Einheimische ist ein negativer Corona-Test Voraussetzung für Shopping, einen Besuch beim Friseur oder im Biergarten.

Bei mehr Nachfrage nach zertifizierten Tests wird das Angebot an Testterminen laut Tourismusdirektorin Sylvia Einsle stark ausgeweitet: „Die Gäste können auch vor Ort bei ihrem Gastgeber beaufsichtigte Selbsttests durchführen, um die Auflagen für einen Urlaubsaufenthalt zu erfüllen. Jedoch bin ich überzeugt, dass unser Testzentrum am Fuße des Tegelbergs einen sehr guten Service für alle darstellen wird.

Die Technik des BRK ermöglicht eine schnelle und papierlose Abwicklung.“ Die Gemeinde rechne mit hohen Testzahlen pro Tag, den Urlauber nicht in einer Warteschlange verbringen möchten. Die Schnelltests sind kostenlos und können von allen genutzt werden. Für einen Test mit Schlossblick ist eine Terminvereinbarung zwingend notwendig, heißt es in der Mitteilung. Das geht online unter www.schwangau.de/test.

QR-Code erstellen: Dann geht es schneller

Die Touristinformation hat noch einen Tipp für diejenigen, die sich regelmäßig testen lassen möchten: Interessierte erstellen sich auf www.meintest.brk.de unter „Mein QR Code“ einen Code, der nicht nur einmal gilt, sondern mit dem man zu den verfügbaren Testzeiten immer per Smartphone einchecken kann. Ein weiterer Vorteil sei, dass das BRK bereits die Testergebnisse auf die bundesweit genutzte, kostenlose Corona-Warn-App übermitteln kann. So hat man das Testergebnis in der App immer parat. Alternativ kann man auch eine PDF-Datei mit dem Testergebnis herunterladen und ausdrucken.

Weitere Testzentren geplant

„Ein großes Lob verdient die Arbeit des Kreisverbands des BRK. Wir haben mit dem BRK einen Partner, der schnell, professionell und präzise agiert. Gleichzeitig wird auf wechselnde Anforderungen flexibel reagiert,“ lobt Bürgermeister Stefan Rinke das Engagement des Kreisverbands Ostallgäu.

Weitere Testzentren bei den Tourismusunternehmen vor Ort seien darüber hinaus auch in Planung und von der Gemeinde sowie von den Gesundheitsbehörden ausdrücklich gewünscht.