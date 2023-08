Wildcamper errichten Feuerstelle im Landschaftsschutzgebiet - Polizei schreitet ein

Erneut hat die Polizei in Schwangau (Ostallgäu) Wildcamper angezeigt. Sie errichteten eine Feuerstelle im Landschaftsschutzgebiet.

07.08.2023 | Stand: 05:29 Uhr

Am Freitagabend wurde die Polizei Füssen über Wildcamper am Parkplatz Brunnen in Schwangau nahe des Forggensees informiert. Neben Campingstühlen wurde auch eine offene Feuerstelle neben einem der Camper errichtet. Die Polizei erstattet nun Anzeige beim Landratsamt gegen vier Personen wegen Campieren im Landschaftsschutzgebiet. Wer als Wildcamper in einem Naturschutzgebiet erwischt wird, muss mit einer Geldstrafe von 2.500 Euro rechnen. Im Landschaftsschutzgebiet werden bis zu 1.500 Euro fällig. Im Allgäu gibt es immer wieder Probleme mit Wildcampern, wie die Polizei mitteilt. So gab es allein vergangenes Wochenende mehrere Verstöße von Wildcampern in Landschaftsschutzgebieten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ärger um Wildcamper gab es auch am Schrecksee immer wieder - Jetzt erhält der See mehr Schutz

Immer wieder Ärger um Wildcamper gab es in den vergangenen Jahren beispielsweise am Schrecksee in Bad Hindelang (Oberallgäu). Wanderer schlugen dort im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen ihre Zelte auf. Zudem setzten die Besuchermassen generell der sensiblen Natur in diesem Gebiet zu. Deshalb soll der Schrecksee nun mehr Schutz erhalten. In Hochphasen wie am Wochenende oder den Ferien sollen beispielsweise zehn ehrenamtliche „Natur-Scouts“ vor Ort helfen, die Besucher zu sensibilisieren. Vor ihrem Einsatz werden sie vom Alpinium und der Unteren Naturschutzbehörde geschult. Außerdem sind an mehreren Stellen Eingangsportale geplant, die Wanderer darauf aufmerksam machen, dass sie ein Naturschutzgebiet betreten, sagt Babl. Das soll zukünftig auch per Push-Nachricht aufs Smartphone gemeldet werden

Campingplätze belegt: Kommunen bieten häufig Stellplätze für eine Übernachtung

Aktuell sind durch die Sommerferien viele Zelt- und Campinplätze im Allgäu belegt. Wer keinen freien Platz auf einem der Allgäuer Zeltplätze findet, kann versuchen, auf einen offiziellen Stellplatz auszuweichen. In vielen Gemeinden gibt es solche Parkplätze. Dort dürfen Gäste mit ihren Wohnmobilen die Nacht über stehen. Eine Reservierung ist nicht möglich. Weitere Tipps zum Urlaub mit Wohnmobil im Allgäu lesen Sie hier.

