Lechbruckerin hilft seit über 50 Jahren ehrenamtlich im Siebenbürgerheim

Hildegard Einsiedler aus Lechbruck hilft seit über 50 Jahren ehrenamtlich im Siebenbürgerheim. Warum Menschen wie sie im Pflegebereich so wichtig sind.

24.09.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Seit 52 Jahren hilft Hildegard Einsiedler ehrenamtlich im Siebenbürgerheim in Lechbruck - und sie möchte keinen Moment davon missen. "Das Heim ist für mich wie eine zweite Heimat. Ich habe sehr viele schöne Erinnerungen an meine Zeit dort", sagt die 79-jährige Lechbruckerin. Zu ihrer Aufgabe und dem näheren Kontakt mit dem Siebenbürgerheim kam sie durch ihren Einsatz als Niklolaus. 54 Jahre lang besuchte Einsiedler jedes Jahr Kinder zuhause und verschiedene Weihnachtsveranstaltungen - unter anderem in dem Lechbrucker Alten- und Pflegeheim. Vergangene Saison hörte sie auf. Nur noch das Siebenbürgerheim und einige Kindergärten stehen heuer zu Nikolaus in ihrem Terminkalender.

