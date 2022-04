Drei Personen aus Rodeln geschleudert: Schon wieder Unfall auf Allgäuer Sommerrodelbahn

Schon wieder ein Unfall auf einer Allgäuer Sommerrodelbahn: Drei Personen wurden auf der Sommerrodelbahn am Tegelberg aus den Rodeln geschleudert.

14.04.2022 | Stand: 13:56 Uhr

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Mittwochnachmittag auf der Sommerrodelbahn am Tegelberg bei Schwangau: Nach bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr eine 22-jährige Frau mit ihrem Rodel mit hoher Geschwindigkeit auf den vor ihr fahrenden Rodel auf. Darauf saßen ein 41-jähriger Vater und sein fünfjähriger Sohn.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Personen aus den Rodeln geschleudert.

Unfall auf Sommerrodelbahn am Tegelberg: Drei Personen verletzt

Der Junge wurde laut Polizei vom Rettungsdienst untersucht und wurde nur leicht verletzt. Der 41-jährige Vater wurde mit Verdacht auf schwerere Verletzungen vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 22-Jährige zog sich beim Sturz Verletzungen am Bein und Gesicht zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des Hubschraubereinsatzes war der Betrieb für Gleitschirmflieger am Tegelberg für rund eine Stunde gesperrt.

Weil die Bahn technisch in einwandfreiem Zustand ist, ist sie wieder geöffnet, sagt Frank Seyfried, Geschäftsführer der Tegelbergbahn, im Gespräch mit unserer Redaktion und betont, dass der Unfall sehr bedauerlich sei. Es passiere zwar sehr selten, aber leider komme es immer wieder zu Unfällen über die Jahre. Grundsätzlich soll natürlich vermieden werden, dass Rodel aufeinander auffahren. Dafür wird beim Einstieg an der Talstation ein entsprechender Abstand gehalten.

Unfall vor kurzem am Alpsee Coaster: Zwei Personen aus Rodel geschleudert

Erst vor zweieinhalb Wochen gab es einen weiteren Unfall auf einer Allgäuer Rodelbahn: Zwei Fahrgäste waren aus der Sommerrodelbahn "Alpsee Coaster" in Immenstadt geschleudert worden. Ein weiterer Fahrer verletzte sich bei einem Auffahrunfall. Die Polizei ermittelte gegen den Fahrer des vordersten Rodels wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung.

