Anonymer Spender lobt die Arbeit ehrenamtlicher Einsatzkräfte: "Das ist nicht mehr selbstverständlich“

Urlauber spendet Wasser an die Feuerwehr Lechbruck. Diese war vor Kurzem bei einem Großbrand in Urspring mit 17 anderen bei einem kräftezehrendem Einsatz.

24.08.2022 | Stand: 15:00 Uhr

„Dass wir eine solch tolle Geste und Wertschätzung erhalten, kommt auch nicht alle Tage vor. Wir bedanken uns recht herzlich für die Getränke und die sehr löblichen Worte“, freute sich Christoph Balzarek, erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lechbruck. Nach einem kräftezehrenden Großeinsatz bei einem Brand in Urspring erhielten sie von einem edlen Spender, der Kurzurlaub in Bernbeuren machte, eine Pickup-Ladung Mineralwasser.

Urlauber aus Regensburg erfährt aus der Zeitung vom Brand

Aus der Zeitung erfuhr der Urlauber Mike, der aus Regensburg stammt und seinen vollständigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, Mitte Juli 2022 vom Großeinsatz in Urspring, bei dem ein landwirtschaftliches Anwesen durch einen Brand zerstört wurde. Über die sozialen Medien meldete er sich bei der Feuerwehr Lechbruck und sagte, dass er ihnen für ihren Einsatz- und Übungsdienst gerne Getränke spenden möchte. „Ich habe riesengroßen Respekt vor dem, was ihr ehrenamtlich alles leistet und eure Freizeit für die Bevölkerung opfert, das ist nicht mehr selbstverständlich“, sagte der Spender. „Der Nachschub an Getränken für die Einsatzkräfte ist elementar.

Bei diesen sommerlichen Temperaturen ist es wichtig, dem Körper im Einsatz genügend Flüssigkeit zuzuführen. Dies zeigte uns auch wieder der letzte Einsatz“, erinnerte sich Balzarek an die rund 20 äußerst anstrengenden und kräfteraubenden Einsatzstunden, in denen sie die Kameraden an der Brandstelle in Urspring unterstützt hatten.

Brand in Urspring: 18 Feuerwehren, sowie THW im Einsatz

Insgesamt waren dort damals 18 Feuerwehren, sowie das THW und der Rettungsdienst im Einsatz. „Die Leistung aller Ehrenamtlichen an diesem Tag war immens“, betonte der Feuerwehrkommandant. Im Rahmen einer Feuerwehrübung übergab Mike aus Regensburg seine Mineralwasserspende nun an die Feuerwehr Lechbruck: „Ich hoffe, dass sich durch diese Geste der ein oder andere Nachahmer findet.“

