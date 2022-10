St. Mang: Viele Fördermittel winken für nationales Kulturdenkmal

Um in den Genuss von Finanzspritzen für Sanierungsarbeiten im ehemaligen Kloster St. Mang zu kommen, braucht es denkmalschutzfachliche Voruntersuchungen.

01.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Oben hui, unten pfui. Auf diesen Nenner lässt sich das ehemalige Kloster St. Mang bringen. Beim prächtigen, stadtprägenden Bau – längst Sitz des Rathauses, Museums und weiterer Einrichtungen – müssen die zum Teil historischen Kanäle saniert werden, denn die Grundstücksentwässerungsanlage befindet sich in einem schlechten Zustand. Aber auch weitere Sanierungsmaßnahmen stehen an, den Gesamtumfang einer „vollumfänglichen Sanierung“ beziffert Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU) auf derzeit 60 Millionen Euro. Doch winken hohe Fördermittel dafür. Vorausgesetzt, dass die Stadt zuerst für das offiziell zu den national bedeutendsten Kulturdenkmälern Deutschlands gehörende Kloster Geld in die Hand nimmt: nämlich für denkmalschutzfachliche Voruntersuchungen.

Stadt Füssen könnte 60 Millionen Euro für Sanierung nicht aufbringen

Mindestens 60 Millionen Euro für eine grundlegende Sanierung? Das könnte die überschuldete Stadt Füssen nie und nimmer aufbringen. Umso bedeutsamer ist es, dass das Kloster vor knapp einem Jahr ganz offiziell als „ein national wertvolles Kulturdenkmal“ eingestuft wurde. Das ermöglicht den Zugang zu prall gefüllten Fördertöpfen: Seit 1950 wurden mit Mitteln aus dem Programm „National wertvolle Kulturdenkmäler“ der Bundesregierung über 700 Objekte mit rund 387 Millionen Euro instandgehalten und restauriert.

Die hohe Einstufung des Klosters als ein solches Kulturdenkmal ist für Füssen somit „eine wichtige und nachhaltige Entscheidung“, heißt es in Verwaltungsvorlage. Ist für die anstehenden Sanierungsmaßnahmen doch mit einer Förderung von 80, 90 Prozent zu rechnen, wie Hauptsamtleiter Peter Hartl den Stadtrat informierte. Damit der Rubel aber auch tatsächlich rollt, sei „eine umfangreiche denkmalschutzfachliche Voruntersuchung nötig“. Wie umfangreich die ist, ging aus dem Vortrag von Alexander Pfanzelt hervor – unter anderem müssen alle 320 Räume des ehemaligen Klosters bis ins letzte Detail erfasst werden. Der Lechbrucker Architekt hat mit seinem Team sowie mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und der Städtebauförderung bei der Regierung von Schwaben die Vorbereitung dafür in den zurückliegenden Wochen getätigt.

Immerhin ist das Gebäude in "ordentlichem Zustand"

Positiv seine Aussage: „Das Gebäude insgesamt ist in einem ordentlichen Zustand“, ein gewisser Handlungsbedarf ist laut Pfanzelt aber unbestreitbar. Billig ist die Voruntersuchung nicht, gut 850.000 Euro (netto) werden dafür veranschlagt. Kosten, für die man ebenfalls Fördermittel anfordern könne, wie Hauptamtsleiter Hartl sagte. Ohne weitere Debatte sprach sich der Stadtrat einstimmig für die Voruntersuchungen aus, um sich später hohe Fördermittel zu sichern.