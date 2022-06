Steingaden blüht in voller Pracht

Achte Auflage der Veranstaltung lockt bei strahlendem Wetter Menschenmassen in den Fohlenhof der Klostergemeinde. 130 Aussteller sind vor Ort.

13.06.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ausnahmezustand herrschte am Wochenende in Steingaden: Nicht nur die 8. Steingadener Blütentage lockten mit bunter Pracht Menschenmassen in den historischen Fohlenhof der Klostergemeinde, auch sonst wurde im Ort bei strahlendem Wetter so einiges geboten und besucht. Einen Stellplatz für sein Fahrzeug zu finden, wäre fast aussichtslos gewesen, hätte man nicht auf die dafür geöffneten zahlreichen Felder und Wiesen an den Ortseingängen ausweichen können. Auch bei der achten Auflage der Blütentage konnten wieder ein voller Erfolg und mehrere Rekorde erzielt werden.

Vielfältiges Angebot

Schon frühzeitig strömten unzählige Blumen- und Gartenfreunde aus dem Umland herbei und bewunderten das vielfältige Angebot an Floristik, Gartenbau und Gartenaccessoires.

Arbeitsintensive Vorbereitungen

Die arbeitsintensiven Vorbereitungen des kompletten Teams des Obst- und Gartenbauvereins um die Vorsitzende Roberta Leimbach und der weit über 50 ehrenamtlichen Helfer hatten sich gelohnt. Liebevoll und mit viel Aufwand verwandelten sich der historische Fohlenhof und sein Umfeld in ein farbenprächtiges Ausstellungsgelände mit leuchtendem Blütenmeer und vielen großen und kleinen Dingen, die dort zu entdecken waren. Insgesamt waren auf dem Infoblatt, das man am Eingang erhielt, 130 Aussteller verzeichnet, die ihre Produkte und Waren oder kulinarische Spezialitäten anboten. Gleichzeitig kamen die Besucher in den Genuss eines umfangreichen Rahmenprogramms mit Vorträgen fachlich hochkarätiger Referenten, Führungen, Kinderprogramm und unterhaltsamen Aktionen, die allesamt zur Inspiration beitragen sollten. Zum Rahmenprogramm gehörte auch ein geführter Besuch des Klostergartens St. Johannes direkt am Welfenmünster. An beiden Tagen strömten ganze Besucherscharen in die Klostergemeinde, um sich am umfangreichen Angebot zu erfreuen. Steingaden „blühte“ im Ganzen und präsentierte sich in voller Pracht.