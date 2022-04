Streit um Wiese in Prem: Gemeinderat lehnt Bau von Häusern ab

Bei der Sanierung der Lechbrücke wird eine Wiese für eine Behelfsbrücke benötigt. Die Eigentümer wollten dort danach Häuser errichten. Der Gemeinderat lehnt ab.

28.04.2022 | Stand: 13:27 Uhr

Die Lechbrücke zwischen Lechbruck und Prem wird im nächsten Jahr erneuert. Das ist Fakt, und damit der Verkehr weiter fließen kann, ist eine Behelfsbrücke notwendig. Dafür braucht das Staatliche Bauamt Weilheim-Schongau, das für den Brückenbau zuständig ist, ein Grundstück der Familie Ott im Premer Ortsteil Gründl. An deren Haus wird auch der Baustellenverkehr vorbeiführen. Klaus-Peter Ott hatte nun die Idee, aus der Not eine Tugend zu machen: Er wollte das Grundstück, das durch die Bauarbeiten sowieso in Mitleidenschaft gezogen werde, nach der Fertigstellung der Brücke mit zwei Häusern bebauen. Der Premer Gemeinderat aber lehnte dieses Ansinnen einstimmig ab.

