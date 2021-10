Zwetschgendatschi oder doch Falafel und Bulgur? Beim "Tag der Regionen" in Pfronten am Bahnhof Ried bieten die Organisatoren einiges. Was es zu sehen gab.

Von Erwin Kargus

04.10.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Ich freue mich über den Andrang und wie sich Menschen mit nachhaltigem Gedankengut hier treffen und vernetzen, darunter auch etliche Ur-Pfrontner.“ Diese Bilanz zog Karin Menge. Sie ist Mitbegründerin des Gemeinschaftswerks Pfronten, das zusammen mit dem Pfrontener Forum den diesjährigen Tag der Regionen in Pfronten veranstaltete. Zwar war die Veranstaltung corona-bedingt etwas kleiner als sonst, Schauplatz war der Bahnhof im Ortsteil Ried.