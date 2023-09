Seit 20 Jahren leitet Elke Fritsch den Teeladen in Pfronten

Zum Jubiläum hat die Inhaberin den Tee "Magic Moments" kreiert. Neben 200 anderen Sorten gibt es auch Geschirr, Marmeladen und Schokoladen zu kaufen.

19.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Vor gut 20 Jahren öffnete Elke Fritsch erstmals die Türe des Teeladens in Pfronten. Mittlerweile gehört er und die 2011 hinzugekommene Teestube zum Ortsbild. Neben etwa 200 Teesorten bietet die gebürtige Hannoveranerin hausgemachten Kuchen an. Sie wagte den Sprung in die Selbstständigkeit, als sie in als Industriekauffrau in München nicht mehr glücklich im Job war. Da ihre Schwester in Pfronten lebte und zufällig der Laden zur Vermietung frei war, griff sie zu.

Zum Jubiläum gibt es die Eigenkreation "Magic Moments"

Fritsch hat sich bei Seminaren in der Teekunde immer weitergebildet. Sie berät mit ihrem Fachwissen die Kunden ausgiebig. Zudem bietet sie Eigenkreationen wie ihren Bergwiesentee an. Zum 20-jährigen Ladenjubiläum hat sie nun eine weitere Kreation gemischt, „Magic Moments“.

Neben Tee und Kuchen erhalten Kunden und Kundinnen auch Geschirr und Pralinen

Fritsch bietet für Teekenner auch in Japan abgefüllte Mischungen, Geschirr, Kandis, englische Marmeladen, Schokoladen und Pralinen. Wenn es etwas dauert, bis sie Zeit hat, den Tee und Kuchen zu servieren, können Gäste ihre Sammlung an Teekannen bewundern. Da sie alles alleine manage, dauert es manchmal. Glücklicherweise seien Teetrinker geduldige Menschen.

