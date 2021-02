Die Versteigerung der Tegelbergbahn-Kabine ist laut Geschäftsführer gut angelaufen. Warum er mitfiebert und was ein Käsestand in Hamburg damit zu tun hat.

02.02.2021 | Stand: 08:37 Uhr

Die Versteigerung der beiden ausgemusterten Gondeln der Tegelbergbahn in Schwangau (Ostallgäu) läuft gut an, sagt Geschäftsführer Frank Seyfried. Am Montagmittag – 24 Stunden nach Auktionsbeginn – lag das Höchstgebot bereits bei 3000 Euro für eine der Kabinen. Wie berichtet, modernisiert die Tegelbergbahn die Anlage und versteigert deshalb die alten Gondeln. Die Erlöse kommen wohltätigen Zwecken zugute: dem Hospizverein südliches Ostallgäu in Füssen und der Sozialinitiative „Schwangauer Miteinand.“