Tourismus bereitet keine Sorgen: Zahlen für Lechbruck im Gemeinderat vorgestellt

Vor allem Campinggäste spielen in Lechbruck eine Rolle. Der Bürgermeister plädiert dafür beim Tourismus an der Qualität, nicht nur der Quantität zu arbeiten.

Von Stefan Fichtl

03.12.2023 | Stand: 13:07 Uhr

Als Zwischenbilanz legte Bürgermeister Werner Moll dem Gemeinderat Lechbruck einen aktuellen Bericht über die Übernachtungszahlen der Touris-Information vor. Man sehe den Campingplatz als wichtiges Standbein und alles in allem ein zufriedenstellendes Ergebnis. Der Tourismus sei nach Corona wieder in Schwung gekommen, was auch auf Messebesuche zurückzuführen sei. Hier werde man noch extra Überlegungen einfließen lassen.

