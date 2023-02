"Dein Freiraum. Mein Lebensraum": Pfronten steigt ein

Die Kampagne wurde bereits erfolgreich im Naturpark Nagelfluh und im Kleinwalsertal umgesetzt. Nun hat sich der Tourismusausschuss mit dem Thema befasst.

Die Kampagne „Dein Freiraum. Mein Lebensraum“ soll nach Pfronten kommen. Unter anderem der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Ostallgäu, Sebastian Gries, stellte das Projekt im Tourismusausschuss vor.

Motto in Pfronten: "Bewahren, was wir lieben"

Dabei gehe es darum, durch Information, Sensibilisierung und Lenkung des Tourismus den Lebensraum Pfronten und das Allgäu für die Menschen vor Ort zu erhalten. „Es ist die konsequente Weiterführung der ökologischen Nachhaltigkeitsausrichtung und unserer Naturschatzkommunikation ‘Bewahren, was wir lieben‘“, erklärte Julia Fricke von der Tourist Information. Begonnen werde mit dem Start der Parkraumbewirtschaftung, insbesondere an den Wanderparkplätzen. Hier sollen markante Schilder aufgestellt werden, die die Wanderer auf einen schonenden Umgang in der Natur hinweisen sollen. Die Kosten für diese Schilder werden mit bis zu 70 Prozent vom bayerischen Umweltministerium gefördert.

Vorgestellt wurde die Kampagne von Gries und Thomas Hennemann (Gebietsbetreuer Ostallgäu). „Tourismus machen wir alle. Nicht nur die Touristen, sondern auch die Einheimischen durch ihre Freizeitaktivitäten. Was zählt, ist das ‘Gemeinwohl‘, so dass man zu manchen Aktivitäten auch mal Nein sagen können muss“, erklärte Gries. Gerade das südliche Ostallgäu sei vom Tourismus betroffen, berichtete Gries mit Blick auf die Statistik von 2019. „Diese Umstände führen zu einer hohen Nutzungsintensität und Belastung der Kulturlandschaft und Naturraums durch Freizeitsuchende, insbesondere in den besonders sensiblen und gleichzeitig hochattraktiven Teilräumen, der alpinen Gebiete, Seen, Moore und Landschafts- und Naturschutzgebieten“, so Gries. Deshalb sollte sich die Information, Sensibilisierung und Lenkung des Tourismus im Lebensraum Pfronten an alle richten.

Konzept im Naturpark Nagelfluh und im Kleinwalsertal bereits im Einsatz

Hierfür wolle man auf das Konzept „Dein Freiraum. Mein Lebensraum“ zurückgreifen, das im Naturpark Nagelfluh und im Kleinwalsertal erfolgreich umgesetzt wurde. Dieses setzt nicht auf Verbote, sondern auf Information, Aufklärung und Verhaltensänderung. Das Konzept besteht aus fünf Bausteinen, die schrittweise über mehrere Jahre umgesetzt werden: „Information und Beschilderung“ (Infotafeln, Printmedien), „Digital“ (Web, Soziale Medien, Outdoorportale, Ausflugsticker), „Bildung“ (Kinder- und Jugendbildung), „Präsenz in der Fläche“ (Ranger, Multiplikatoren), „Beteiligung und Dialog“ (Landnutzer, Naturschutz).

Nach den Vorstellungen des Tourismusverbandes Ostallgäu könnte die Umsetzung in vier Stufen, gestaffelt über mehrere Jahre, erfolgen. Dabei betonte er, dass die Umsetzungsentscheidung ausschließlich bei der Gemeinde liege. Für Pfronten siehe die Umsetzung wie folgt aus: Start der Beschilderung an den wichtigsten Wanderparkplätzen, wobei ein naturschutzfachlicher Bezug zwingend ist. Die Schilder (Material und Grafik) sind förderfähig. Die veranschlagten Kosten für die zwölf Tafeln betragen etwa 16.000 Euro, die Gemeinde bezahlt davon 4800 Euro.

Kampagne des Tourismusverbandes Ostallgäu wird in Pfronten positiv gesehen

„Diese Kampagne des Tourismusverbandes Ostallgäu ist zu begrüßen, da wir uns hier auf zehn Jahre Erfahrung stützen können“, sagte Thomas Hennemann. Auch Jan Schubert, Leitung Ortsentwicklung, sah hier „den Schulterschluss von Naturschutz und Tourismus“ und lobte die Kampagne. Der Tourismusausschuss stimmte der Umsetzung mit 8:1 Stimmen zu.