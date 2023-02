Tourismusgemeinschaft Südliches Allgäu richtet sich neu aus

Nach dem Austritt von Seeg ist der Sitz nun Rieden am Forggensee. Fünf Kommunen wollen weiterhin die Stärken der einzelnen Orte bündeln.

Einige Monate beschäftigten sich die Mitgliedsgemeinden des „Südlichen Allgäus“ damit, wie die Tourismusgemeinschaft weitergeführt werden kann, nachdem Seeg dem Verbund den Rücken gekehrt hatte. Eine weitere Zusammenarbeit wurde von den fünf verbleibenden Mitgliedsgemeinden in jedem Fall bejaht. Daher die Gemeinden Eisenberg, Rückholz, Roßhaupten, Hopferau und Rieden am Forggensee auch künftig im touristischen Bereich zusammenarbeiten.

Rieden ist nun Sitz der Gemeinschaft

Seeg hat sich von der Tourismusgemeinschaft verabschiedet, weil es sich gezielter als Honigdorf vermarkten will. Im Zuge dieser Entscheidung wurde der Sitz der Gesellschaft nach Rieden am Forggensee verlegt. Zum Vorsitzenden der Tourismusgemeinschaft Südliches Allgäu wurde zudem Andreas Haug (Bürgermeister von Rieden) gewählt. Sein Stellvertreter ist Franz Erl (Bürgermeister in Rückholz).

Tourismusbüros in den Orten bleiben

In Rieden ist auch die Werbeausschussvorsitzende Katja Edel angesiedelt. Edel hat Tourismus studiert und hat ihre Aufgabe bereits engagiert aufgenommen. Im Werbeausschuss, der sich aus den Mitarbeiterinnen der einzelnen Tourist-Informationen zusammensetzt, werden die gemeinsamen Marketing-Aktivitäten beschlossen. Jede Mitgliedsgemeinde betreibt, wie bisher, ihr eigenes Tourismusbüro, das in gewohnter Weise Ansprechpartner für Vermieter und Gäste bleibt.

Die Finanzierung des „Südlichen Allgäus“ erfolgt über eine Umlage durch die Mitgliedsgemeinden. Die Höhe der Umlage wird auf Basis der Übernachtungszahlen des Vorjahres errechnet.

Austausch mit Gastgebern stärken

Ziel der Werbegemeinschaft ist es, die Stärken der Orte zu bündeln und Synergien zu nutzen. Ein gemeinsamer touristischer Auftritt sowie eine „Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ sind für die Gemeinden von wesentlicher Bedeutung. Ein weiteres Ziel des „Südlichen Allgäus“ ist es, die Zusammenarbeit mit den Beherbergungsbetrieben zu verbessern. Dazu soll der Austausch mit den Gastgebern verstärkt werden, um Informationen weitergeben zu können und auch die Wünsche und Anregungen der Leistungsträger vor Ort in die Entscheidungen mit einfließen zu lassen.