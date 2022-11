Tragende Film-Rolle für Haferlschuh aus Schwangau

Warum die Edition Mozart sehr oft in einem neuen Kinofilm zu sehen ist. Und eine Statistenrolle für Stephanie Kircher von Schwangau Schuh.

17.11.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Zwar nicht die Hauptrolle, aber doch eine tragende Rolle in einem Kinofilm übernehmen die Trachtenschuhe der Marke Goiser aus Schwangau. 100 Paar stellte das kleine Unternehmen exklusiv für die Neuinterpretation der Zauberflöte auf der Leinwand her. In „The Magic Flute – das Vermächtnis der Zauberflöte“ sind die Schuhe ein Teil der Schuluniform und begleiten den jugendlichen Helden Tim auf eine Zeitreise in die fantastische Welt der berühmten Oper.

Roland Emmerich als Produzent dabei

Er soll der Adventsfilm in diesem Jahr werden, als Produzent steht Roland Emmerich für Unterhaltung auf Hollywood-Niveau. Mit dabei ist der Trachtenschuh von Goiser. „Vor zweieinhalb Jahren bekam ich eine Anfrage, ob wir Schuhe für diesen Film schaffen könnten“, erzählt Stephanie Kircher von Schwangau Schuh, zu der auch Goiser gehört. Also machte sich das Team ans Werk und kreierte den Haferlschuh Edition Mozart. „Ein Haferl für alle Sinne – nicht nur für Leinwandhelden. Wer Sinn hat für Brauchtum und alpenländische Lebensart und eine Schwäche für Romantik, wird den ,Mozart’ lieben“, war sich Kircher sicher.

Kostümbildnerin war begeistert

Und sie sollte recht behalten: Die Kostümbildnerin war begeistert und so wurden in der kleinen Manufaktur in Ungarn, mit der Schwangau Schuh seit Jahren zusammenarbeitet, 100 Paar dieser Schuhe produziert – die Schwangau Schuh übrigens kostenlos für die Filmaufnahmen zur Verfügung stellte. Im Film tragen der jugendliche Tim und die Internatsschüler „Mozart“ als Teil der Schuluniform. Neben der Ehre konnte Stephanie Kircher auch zwei Mal am Filmset dabei sein und bekam sogar eine kleine Statistenrolle. Auch bei der Deutschlandpremiere am Gärtnerplatztheater war sie dabei. „So viele Promis und ich zwischendrin“, erzählt sie.

