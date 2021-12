Trink- und Abwasser werden ab 2022 in Pfornten teurer

Gemeinderat Pfronten stimmt einer Anpassung zu. Die genaue Höhe ist beim Kanal noch unsicher.

02.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

In Pfronten steigen die Gebühren für das Trinkwasser und aller Voraussicht nach auch die für das Abwasser zum Jahresbeginn 2022. Das hat der Gemeinderat jeweils einstimmig beschlossen.

Trinkwasserpreis stieg zuletzt 2015

Kämmerer Alexander Probst informierte das Gremium über die turnusgemäße Neukalkulation der Kosten für die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung. Ergebnis ist, dass der zuletzt zum Jahresbeginn 2015 von 1,20 auf 1,30 Euro pro Kubikmeter angehobene Preis für das Trinkwasser auf 1,37 Euro pro Kubikmeter steigen muss, um die Kosten zu decken. Der neue Preis liegt laut Probst noch unter dem bayerischen Durchschnitt von 1,62 Euro und bedeutet bei einem Durchschnittsverbrauch von 47 Kubikmetern eine Mehrbelastung von vier Euro pro Person und Jahr. In den vergangenen vier Jahren hatten die Wasserwerke Probst zufolge ein Defizit von rund 26.000 Euro bei einem Wasserverbrauch von 558.000 Kubikmeter pro Jahr eingefahren. Rund 2,2 Millionen Euro hatte die Gemeinde in diesen Jahren in die Trinkwasserversorgung investiert. Gleichzeitig stiegen die Betriebskosten unter anderem für Unterhalt und Strom um rund 30.000 Euro.

Beim Abwasser wird noch gerechnet

Bei den Abwasseranlagen steht die Kalkulation der neuen Gebühren noch aus. Sie wird im Frühjahr erfolgen und dann rückwirkend zum Jahresbeginn wirksam. Nachdem nach 50 Jahren die Kanalerschließung Pfrontens nun ihrem Ende entgegengeht, verringerten sich sukzessive und nicht unerheblich die Abschreibungswerte auf die Herstellungskosten, schilderte Kämmerer Probst die Lage. Gleichzeitig seien künftige Sanierungsmaßnahmen kalkulatorisch schwer abzusehen. Eine rechtssichere Kalkulation der Entwässerungsgebühren durch den Kommunalen Prüfungsverband sei deshalb unumgänglich.