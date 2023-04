Triumphator und Lamm: Jesus-Figuren in Ostallgäuer Kirchen

Nicht nur als Bezwinger des Todes wird er gezeigt, sondern als Opfertier. Geopfert, um die Schuld der Menschen zu tilgen.

16.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

In vielen Kirchen steht von Ostersonntag bis Pfingsten eine Christusfigur mit der Siegesfahne im Altarraum. Oft hebt der Auferstandene triumphierend die durchbohrte Hand zum Friedensgruß, beispielsweise der Heiland im Welfenmünster in Steingaden.

"Ecce Agnus Dei"

Sieht man sich in den Gotteshäusern etwas um, findet sich nicht selten eine Figur in ähnlicher Pose mit einer Fahne – allerdings ohne die Wundmale. Oft wird der Figur ein weiteres Attribut zur Hand gegeben: ein Lämmchen. Eine weitere Christusdarstellung also, etwa vom Guten Hirten, der das eine verirrte Schaf gefunden hat. Oder deutet der Fingerzeig der Figur des Weilheimer Bildhauers Bartholomäus Steinle (um 1580 bis 1628) auf sich, als das Opferlamm hin? Das Opferlamm – Osterlamm, das am Ostersonntag in zigfacher Ausführung in Kuchenform auf den Tischen stand. Bereits im Alten Testament steht die Lammsymbolik für das Opfertier. Gott erlässt dem Sünder stellvertretend durch das erbrachte Opfer die Schuld. Durch die Kreuzigung opfert sich Jesus und wird zum Erlöser. „Ecce Agnus Dei“ steht auf der Fahne – ein weiterer Hinweis auf Jesu. Also doch eine Messias Figur?

Die Lösung findet sich in der Bibel (Johannes 1, 19-23): „Wer bist Du?“ Diese Frage stellten Johannes bereits vor tausenden Jahren die Priester und Leviten. „Ich bin nicht der Messias“ antwortete jener: „Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft.“

"Seht, das Lamm Gottes ..."

19 Stufen muss man in die Westkrypta der Stadtpfarrkirche St. Mang in Füssen hinabsteigen, um ihn, den Deuter und Wegbereiter in doppelter Ausführung in der heutigen Taufkapelle zu finden. Johannes den Täufer. Als er am Jordan den Erlöser Jesus auf sich zukommen sieht, erkennt er: „Seht, das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünden der Welt.“ In der Eucharistiefeier ist das Zeugnis des Johannes bis heute ein fester Bestandteil. Beim Brotbrechen singen oder beten alle gemeinsam dreimal: „Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser – gib uns deinen Frieden“. Bevor der Priester zur Kommunion einlädt, erhebt er eine Hostie und spricht abermals die Worte des Wegbereiters: „Seht, das Lamm Gottes …“ Übrigens ist das Steingadener Welfenmünster dem heiligen Johannes Baptist geweiht (lateinisch Ioannes Baptista = deutsch Johannes der Täufer). So schließt sich der Kreis.