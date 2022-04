Trotz Fahrverbot: 30-Jähriger fährt mit Auto zur Polizei

Ein 30-Jähriger fuhr in Pfronten mit dem Auto zur Polizei - obwohl er keinen gültigen Führerschein besaß.

19.04.2022 | Stand: 14:33 Uhr

Am Donnerstagabend (14. April) kam ein 30-Jähriger mit seinem Auto zur Polizeiwache in Pfronten, um seinen Führerschein für ein einmonatiges Fahrverbot abzugeben. Aus dem vorgelegten Schreiben der Zentralen Bußgeldstelle in Karlsruhe ging hervor, dass der Mann in Deutschland bereits seit Anfang April keinen Wagen mehr führen durfte.

Die Polizei nahm den Führerschein in Verwahrung. Gegen den Mann nahmen die Beamten Ermittlungen wegen des Fahrens trotz Fahrverbotes auf. Er wird mit einer Geldstrafe und einer längeren Fahrerlaubnissperre rechnen müssen.

