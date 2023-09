Totalschaden: Auto überschlägt sich bei Lechbruck

Eine 19-Jährige kommt mit ihrem Auto von der Straße ab, der Wagen überschlägt sich. Nun ermittelt die Polizei.

Zwischen Bernbeuren und Lechbruck ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam eine junge Frau in einer Linkskurve, aus bislang noch unbekannter Ursache, nach rechts in den Grünstreifen, überfuhr zwei Verkehrszeichen und überschlug sich mit ihrem Auto. Dieses kam auf dem Dach zwischen Gestrüpp und Bäumen zum Stehen.

Totalschaden am Auto nach Unfall bei Lechbruck

Die 19-Jährige konnte ihr Fahrzeug selbstständig verlassen, der Rettungsdienst brachte sie aber trotzdem ins Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Der Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Verkehrsunfall kam, ermittelt die Polizei nun.

