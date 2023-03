Unfall in Schwangau - zwei zerstörte Autos und ein hoher Schaden

Ein Autofahrer war auf dem Weg von der Tegelbergbahn nach Schwangau, als er einem anderen Fahrer die Vorfahrt nahm. Es krachte - der Schaden ist immens.

20.03.2023 | Stand: 14:17 Uhr

Am Sonntagnachmittag hat sich in Schwangau ein Unfall mit zwei Verletzten ereignet. Wie die Polizei Füssen mitteilt, fuhr ein 65-Jähriger von der Tegelbergbahn nach Schwangau. Auf dem Weg zur Ortsmitte stoppte er am Stop-Schild an der Kreuzung zur Colomanstraße. Als er wieder losfahren wollte, übersah er ein Auto, das Vorfahrt hatte. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Auto wird in Schwangau von der Straße geschoben

Das Auto des 65-Jährigen rutschte durch den Aufprall nach rechts von der Straße. Bevor es stehen blieb, fuhr das Auto noch zwei Schilder um. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer hatten leichte Schmerzen. Ein Rettungsdienst brachte alle drei in eine Klinik in der Nähe. (Lesen Sie auch: Brand in Rückholz am Sonntag: Anbau brennt - Feuerwehr im Einsatz)

Feuerwehr Schwangau musste anrücken

Aus einem Fahrzeug lief Öl aus, weshalb die Feuerwehr anrücken musste. Die Straße war für zwei Stunden gesperrt. Schließlich schleppte der Abschleppdienst die Autos ab. Beide Autos sind total beschädigt, der gesamte Schaden beträgt etwa 38.000 Euro. Jetzt erwarten den 65-Jährigen Anzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung und nach der Straßenverkehrsordnung.

Alle Neuigkeiten aus Füssen lesen Sie immer hier.