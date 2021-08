Verein St. Peter in Buching: Kapelle mit Web-Cam

Buchinger Verein St. Peter berichtet vom vergangenen Jahr. Über neu geteerte Zugangswege und einer neu angeschlossenen Web-Cam.

Da im vergangenen Jahr keine Mitgliederversammlung stattfinden konnte, freute sich der Vorsitzende des St. Peter Vereins, Rudolf Ressle, dass er in diesem Jahr wieder persönlich die Mitglieder begrüßen durfte. Seine Ausführungen über das Jahr 2019 waren ziemlich umfangreich.

Kapelle gefplegt

So konnte er von Trauungen, Taufen, evangelischen Gottesdiensten, Besinnungen sowie von Konzerten und der Festmesse berichten. Im Jahr darauf galten die einzigen Aktivitäten der Instandsetzung und Pflege der Kapelle. Unter anderem wurden der Zufahrtsweg neu geteert und eine Web-Cam auf Bitten der Gemeinde hin installiert. Ressle versicherte, dass keine Personen gefilmt würden. Abschließend bedankte er sich bei all seinen treuen Helfern, die ihm stets zur Seite stehen – insbesondere Ursula Angeringer und Cornelius Mayr. Ohne die große Hilfsbereitschaft vieler wäre es nicht möglich, dass die Kapelle so schön dasteht.

Bürgermeister Johann Gschwill dankte für die Arbeit

Halblechs Bürgermeister Johann Gschwill überbrachte den Dank der Gemeinde für die Pflege und Instandhaltung dieses Kleinods – auch für die Möglichkeit der Installation der neuen Web-Cam. Anschließend übernahm er die Leitung der Wahl. Auch standen zahlreiche Ehrungen auf dem Programm. Einige der Geehrten waren anwesend. Insgesamt hat der Buchinger Verein nach eigenen Angaben 407 Mitglieder.

Die Vorsitzenden: 1. Vorstand Rudolf Ressle, Stellvertretender Vorsitzender Cornelius Mayr

Kassiererin: Petra Hennevogel

Schriftführer: Ed Weber

Kassenprüferinnen: Birgit Rutka-Köpf und Ursula Angeringer

Beisitzer: Markus Bleichner und Sandra Elsäßer

