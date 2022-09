Video und Fotos: Das war die verregnete Viehscheid in Pfronten

Am Samstag ging es für das Pfrontener Vieh aus dem Vilstal und dem Achtal zurück in den heimischen Stall. Leider spielte das Wetter so gar nicht mit.

10.09.2022 | Stand: 16:41 Uhr

Feuchte Viehscheid in Pfronten. Am Samstag regnete es teils in Strömen, als es für das Vieh nach dem Alm-Sommer wieder zurück ins Tal ging. Trotzdem säumten zahlreiche Zuschauer die Pfrontener Straßen - gut beschirmt und mit gezückten Handys um die Eindrücke einzufangen.

Die Viehscheid in Pfronten zählt zu den größten Veranstaltungen im Allgäu und in Deutschland. Die Alpabtriebe wurden 2020 und 2021 wegen zu hoher Auflagen während der Corona-Pandemie abgesagt. Umso erfreuter waren am Samstag alle Zuschauer, dass die Viehscheid in diesem Jahr wieder im normalen Rahmen ablaufen konnte. Da konnte auch das maue Wetter der Stimmung entlang der Route keinen Abbruch tun.

Zugegeben, es war nicht das beste Wetter: Bei feuchter Witterung ging es für das Vieh am Samstag aus dem Achtal und Vilstal zurück nach Pfronten.

Beim Ablauf der Viehscheid gab es laut Polizei keinerlei Probleme. "Alles gut gelaufen", so ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion. Alle abgesperrten Straßen in Pfronten waren am Nachmittag wieder befahrbar.