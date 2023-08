Das ist der Viehscheid in Zell unter zwei der größten Burgruinen Bayerns

Er zählt zu den kleineren Alpabtrieben im Allgäu: Beim Viehscheid in Zell steht 2023 wieder ein Dorffest auf dem Programm. Das sollten Sie darüber wissen.

02.08.2023 | Stand: 14:54 Uhr

Der Viehscheid in Zell (Gemeinde Eisenberg-Zell im Landkreis Ostallgäu) zählt zu den eher kleineren Alpabtrieben im Allgäu. Hirten treiben etwa 80 Jungrinder von der Schlossbergalm zum Scheidplatz in Zell. Dort wartet ein Dorffest mit Essen, Getränken und Blasmusik auf Besucherinnen und Besucher.

2022 hörte es beim Viehscheid in Zell rechtzeitig auf zu regnen, bevor sich der Zug mit der Musikkapelle und zwei Kranzrindern am Dorfplatz in Bewegung setzte. So blieb es trocken bis zum Einzug der Musikkapelle unter der Leitung von Dr. Markus Brenner ins Zelt. Die Besucher konnten wählen, ob sie im Zelt oder im Saal des Dorfgemeinschaftshauses feiern wollten.

Alle Infos rund um den Viehscheid in Zell 2023 finden Sie hier.

Steckbrief: Viehscheid Zell 2023

Name: Viehscheid Zell

Ort: 87637 Eisenberg, Zell, Sammelweide beim Burghotel Bären

Termin: 16.09.2023, 10 Uhr

Besonderheit: Kleiner Alpabtrieb, Fest mit Blasmusik und Alphornbläser.

Wann ist Viehscheid 2023 in Zell?

Der Viehscheid in Zell findet traditionell am dritten Samstag im September statt - 2023 fällt dieser Tag auf den 16. September.

Am Viehscheid-Tag führen die Hirten ihre Herde von der Schlossbergalpe zur Sammelweide beim Burghotel Bären in Zell. Los geht es in der Regel gegen 10 Uhr. Um diese Zeit treffen die ersten der 80 Jungtiere in Zell ein.

Am Scheidplatz werden die Schumpen an ihre Besitzer übergeben. Danach folgt ein Dorffest. Das traditionelle Fest findet bei gutem Wetter im Freien statt - genauer gesagt im Garten des Burghotels Bären. Bei schlechtem Wetter weicht man in das Dorfgemeinschaftshaus mit Zelt in Zell aus.

Für Unterhaltung sorgen die Musikkapelle und die Alphornbläser. Vereine kümmern sich zudem Verpflegung der Gäste mit traditionellen Gerichten, Kaffee und Kuchen.

Was ist das Besondere beim Viehscheid in Zell?

Besonders ist in Zell vor allem die Kulisse: Die Gemeinde Eisenberg mit ihren 17 Weilern und Ortsteilen liegt idyllisch im Ostallgäu. Über dem Ort thronen zwei der größten und schönsten Burgruinen Bayerns - Freyberg und Eisenberg.

Seit wann gibt es den Viehscheid in Zell?

Seit Anfang der 1970er-Jahre wird der Viehscheid in Zell gefeiert. Ihn ins Leben gerufen hatte der frühere Bärenwirt Adolf Kössel. Das Fest läuft heute noch nach seinen Vorstellungen - ohne großen Marktrummel an einem Tag mit guter Unterhaltung ab. Daher ist der Viehscheid bei Einheimischen und Gästen sehr beliebt.

Welche Alm ist beim Viehscheid in Zell mit dabei?

Beim Viehscheid in Zell kommt nur eine Herde mit etwa 80 Tieren ins Tal - von dieser Alm:

Schlossbergalm mit Alphirte Josef Gast

Wo gibt es Parkplätze beim Alpabtrieb in Zell?

Beim Viehscheid in Zell werden Parkplätze in und um Eisenberg und Zell ausgewiesen. Außerdem können Autofahrer ihre Fahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen in Zell abstellen.

Wie komme ich zum Viehscheid nach Zell?

Bahnfahrer können mit dem Zug bis zum Bahnhof Füssen oder Bahnhof Pfronten-Ried fahren (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn). Von dort auch geht es weiter mit dem Bus nach Zell (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu).

Wo kann ich in Eisenberg-Zell übernachten?

Viehscheid-Besucher können in und um Eisenberg und Zell übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt das Touristikbüro Eisenberg unter Telefon +498364/1237 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Viehscheid in Zell?

Veranstalter sind die Musikkapelle Eisenberg, die Alm- und Weidegenossenschaft sowie Bärenwirt Schorsch Kössel.

Viehscheide 2023 im Allgäu

In diesem September locken wieder viele Viehscheide Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Viehscheid-Veranstaltungen in der Region.